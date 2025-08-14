Yıllarca süren baş ağrısı, 10 dakikada bitti: "Yaşamaktan keyif alıyorum"

Nöroloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gülhan Şahbaz, uzun süredir küme tipi baş ağrısı yaşayan bir hastasına uyguladığı girişimsel tedaviyle umut oldu. 13 yıldır şiddetli ağrılar çeken Yusuf Aydın, yalnızca 10 dakikalık bir işlemle sağlığına kavuştu.

"ŞİMDİ YENİDEN YAŞAMAKTAN KEYİF ALIYORUM”

Tedavi öncesinde günlerinin neredeyse tamamını baş ağrısıyla geçirdiğini anlatan Aydın, “Günde 6-7 kez ağrı yaşadığım oluyordu. Geceleri 45 dakika süren ağrının ardından ancak 15-20 dakika uyuyabiliyordum. İş hayatım ve aile düzenim tamamen bozulmuştu. Herkes mutsuzdu, bazen hepimiz ağlıyorduk. 4. seanstan sonra ağrılarımın yüzde 60-70’i geçti. Şimdi yeniden yaşamaktan keyif alıyorum” dedi.

NADİR VE DİRENÇLİ BİR BAŞ AĞRISI TÜRÜ

Hastanın tedavi sürecini aktaran Dr. Şahbaz, “Hastamız 13-14 yıldır tek taraflı göz çevresinde delici tarzda, şiddetli ağrılar çekiyordu. Gözyaşı artışı ve burun tıkanıklığının eşlik ettiği, ilaca dirençli küme tipi baş ağrısı tanısı koyduk. Bu nadir görülen baş ağrısı türünde hızlı ve etkili müdahale büyük önem taşıyor” diye konuştu.

10 DAKİKADA ETKİLİ VE KONFORLU İŞLEM

Uyguladıkları tedavi yöntemini de aktaran Dr. Şahbaz, "Büyük oksipital sinir blokajı, supraorbital sinir tetik nokta ve sfenopalatin ganglion blokajı gibi girişimsel yöntemleri kullandık. 3-4. seanstan itibaren çok iyi yanıtlar aldık. Bugün 6. seansımızı tamamladık. Yaklaşık 10 dakika süren bu işlem, hastayı rahatsız etmiyor ve sonrasında günlük yaşamına devam edebiliyor" diye konuştu.