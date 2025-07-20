Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

Küresel güç projeksiyonunun ve deniz hakimiyetinin en somut sembolleri olan savaş gemileri, bir ülkenin uluslararası arenadaki gücünü belirler. 2025 yılı Global Firepower verilerine göre, devasa filolara sahip ülkeler sıralanırken, Çin'in liderliği ve Türkiye'nin ilk 20'deki yeri dikkat çekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 13:00

Denizlerdeki güç dengesi, küresel güvenliğin ve uluslararası ilişkilerin en belirleyici unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Günümüzde, bir ülkenin askeri kapasitesini binlerce kilometre öteye taşıyabilen ve adeta yüzen birer üs görevi gören , stratejik öneme sahip. Modern donanmalar; uçak gemileri, nükleer denizaltılar, gelişmiş fırkateynler ve destroyerlerle donatılmış, kendi başına birer muharebe gücüdür. Bu devasa ve maliyetli platformlara sahip olmak, bir ülkenin hem askeri hem de diplomatik gücünün bir göstergesidir. Peki, 2025 yılına geldiğimizde, okyanuslara hükmeden en çok gemiye sahip donanmalar hangi ülkelerde ve bu durum küresel güç dengelerini nasıl şekillendiriyor?

Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

EN ÇOK SAVAŞ GEMİSİNE SAHİP 10 ÜLKE

Aşağıdaki sıralama, Global Firepower (GFP) 2025 raporunda belirtilen "toplam savaş gemisi sayısı" göre hazırlanmıştır. Bu liste, ülkelerin savaş gemisi ve denizaltılarını kapsamaktadır.

10. Kolombiya (233 Savaş Gemisi)

Güney Amerika'nın kıyı güvenliği için önemli bir deniz gücüne sahip olan Kolombiya, bu listedeki yüksek sayısını özellikle geniş devriye botu ve kıyı savunma filolarına borçludur. Ülke, deniz sınırlarını koruma ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele konularında aktif rol oynamaktadır.

Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

9. Finlandiya (264 Savaş Gemisi)

Uzun kıyı şeridi ve Baltık Denizi'ndeki stratejik konumu nedeniyle Finlandiya, çok sayıda mayın gemisi, devriye botu ve küçük savaş gemisinden oluşan etkili bir kıyı savunma filosu geliştirmiştir.

Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

8. Sri Lanka (270 Savaş Gemisi)

Hint Okyanusu'ndaki stratejik konumu nedeniyle Sri Lanka, deniz güvenliğine önem veren ülkelerden biridir. Filosu genellikle kıyı savunması ve devriye görevleri için kullanılan daha küçük gemilerden oluşur.

Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

7. Tayland (293 Savaş Gemisi)

Güneydoğu Asya'nın önemli deniz güçlerinden Tayland, sahip olduğu uçak gemisi (HTMS Chakri Naruebet) ve çeşitli korvet, fırkateyn ve devriye botlarından oluşan geniş filosuyla dikkat çeker. Özellikle Tayland Körfezi ve Andaman Denizi'ndeki denizcilik faaliyetleri için önemlidir.

Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

6. Hindistan (293 Savaş Gemisi)

Hint Okyanusu'nda kilit bir güç olan Hindistan, geniş ve modern bir donanmaya sahiptir. INS Vikramaditya ve yerli üretim INS Vikrant gibi uçak gemileriyle deniz havacılık kabiliyetini güçlendirmekte, ayrıca önemli sayıda denizaltı ve modern savaş gemisine sahiptir.

Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

5. İsveç (308 Savaş Gemisi

Kuzey Avrupa'nın önde gelen deniz güçlerinden İsveç, teknolojik olarak ileri denizaltıları, korvetleri ve kıyı savunma gemileriyle bilinir. Sayıca büyük olmasa da, teknolojik yetenekleriyle dikkat çeker.

Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

4. Endonezya (331 Savaş Gemisi)

Dünyanın en fazla adasına ve en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip Endonezya, geniş coğrafyasını ve deniz yollarını korumak için çok sayıda devriye botu, korvet ve çıkarma gemisinden oluşan büyük bir filoya sahiptir. Güneydoğu Asya'nın en büyük donanmalarından biridir.

Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

3. Rusya (419 Savaş Gemisi)

Rusya Donanması, Soğuk Savaş döneminden kalan devasa envanteriyle ve nükleer kapasitesiyle hala küresel bir güçtür. Çok sayıda fırkateyn, korvet, denizaltı (nükleer ve konvansiyonel) ve mayın tarama gemisinden oluşan geniş bir filoya sahiptir.

Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

2. Amerika Birleşik Devletleri (440 Savaş Gemisi)

ABD Donanması, teknolojik üstünlüğü ve küresel erişim kabiliyetiyle dünyanın en güçlü deniz gücüdür; ancak nispeten savaş gemisi sayısının azlığı ABD’yi bu listede ikinci sırada konumlandırıyor.

Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

1. Çin (754 Savaş Gemisi)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN), son yıllarda inanılmaz bir hızla modernize olup gemi sayısı açısından dünyanın en büyük donanması haline gelmiştir. Sayısal üstünlüğünün yanı sıra, Liaoning, Shandong ve 2025'te operasyonel olması beklenen Fujian gibi modern uçak gemileriyle deniz havacılık kabiliyetini de hızla artırmaktadır.

Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

TÜRKİYE’NİN YÜKSELEN GÜCÜ!

Global Firepower 2025 verilerine göre Türkiye, toplam 182 savaş gemisi ve denizaltı ile bu listede 17. sırada yer almaktadır. Sayısal olarak ilk 10'da yer almasa da, Türk Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon hızı ve niteliksel gücü oldukça dikkat çekicidir.

TCG Anadolu (L-400): Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu, teknik olarak bir Amfibi Hücum Gemisi (LHD)'dir ve helikopterlerin yanı sıra, özellikle Bayraktar TB3 SİHA'ları ve Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçaklarını (MİUS) kullanmak üzere optimize edilmiştir. Bu, Türkiye'yi insansız hava araçlarını gemide kullanma konusunda dünyada öncü ülkelerden biri haline getirmektedir.

MİLGEM Projesi: Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği Ada sınıfı korvetler ve İstanbul sınıfı fırkateynler, yerli gemi inşa kabiliyetinin başarılı örnekleridir. Bu projeler, Türk donanmasının modernizasyonunu ve yerlilik oranını artırmaktadır.

Denizaltılar: Yeni tip Reis sınıfı denizaltıların inşasıyla Türk Donanması'nın denizaltı gücü de önemli ölçüde artmaktadır.

Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini çerçevesinde denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak için Deniz Kuvvetleri'ni hızla modernize etmesi, onu bölgesel güç dengelerinde kilit bir aktör yapmaktadır.

ETİKETLER
#deniz kuvvetleri
#Askeri Güç Dengesi
#Donanma
#Küresel Güç Dengeleri
#Siyasi Strateji
#Denizaltılar
#Uçak Gemileri
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.