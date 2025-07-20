Dünyanın en çok savaş gemisine sahip ülkesi belli oldu! Listenin ilk sırasında sürpriz bir ülke var

Denizlerdeki güç dengesi, küresel güvenliğin ve uluslararası ilişkilerin en belirleyici unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Günümüzde, bir ülkenin askeri kapasitesini binlerce kilometre öteye taşıyabilen ve adeta yüzen birer üs görevi gören deniz kuvvetleri, stratejik öneme sahip. Modern donanmalar; uçak gemileri, nükleer denizaltılar, gelişmiş fırkateynler ve destroyerlerle donatılmış, kendi başına birer muharebe gücüdür. Bu devasa ve maliyetli platformlara sahip olmak, bir ülkenin hem askeri hem de diplomatik gücünün bir göstergesidir. Peki, 2025 yılına geldiğimizde, okyanuslara hükmeden en çok gemiye sahip donanmalar hangi ülkelerde ve bu durum küresel güç dengelerini nasıl şekillendiriyor?

EN ÇOK SAVAŞ GEMİSİNE SAHİP 10 ÜLKE

Aşağıdaki sıralama, Global Firepower (GFP) 2025 raporunda belirtilen "toplam savaş gemisi sayısı" göre hazırlanmıştır. Bu liste, ülkelerin savaş gemisi ve denizaltılarını kapsamaktadır.

10. Kolombiya (233 Savaş Gemisi)

Güney Amerika'nın kıyı güvenliği için önemli bir deniz gücüne sahip olan Kolombiya, bu listedeki yüksek sayısını özellikle geniş devriye botu ve kıyı savunma filolarına borçludur. Ülke, deniz sınırlarını koruma ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele konularında aktif rol oynamaktadır.

9. Finlandiya (264 Savaş Gemisi)

Uzun kıyı şeridi ve Baltık Denizi'ndeki stratejik konumu nedeniyle Finlandiya, çok sayıda mayın gemisi, devriye botu ve küçük savaş gemisinden oluşan etkili bir kıyı savunma filosu geliştirmiştir.

8. Sri Lanka (270 Savaş Gemisi)

Hint Okyanusu'ndaki stratejik konumu nedeniyle Sri Lanka, deniz güvenliğine önem veren ülkelerden biridir. Filosu genellikle kıyı savunması ve devriye görevleri için kullanılan daha küçük gemilerden oluşur.

7. Tayland (293 Savaş Gemisi)

Güneydoğu Asya'nın önemli deniz güçlerinden Tayland, sahip olduğu uçak gemisi (HTMS Chakri Naruebet) ve çeşitli korvet, fırkateyn ve devriye botlarından oluşan geniş filosuyla dikkat çeker. Özellikle Tayland Körfezi ve Andaman Denizi'ndeki denizcilik faaliyetleri için önemlidir.

6. Hindistan (293 Savaş Gemisi)

Hint Okyanusu'nda kilit bir güç olan Hindistan, geniş ve modern bir donanmaya sahiptir. INS Vikramaditya ve yerli üretim INS Vikrant gibi uçak gemileriyle deniz havacılık kabiliyetini güçlendirmekte, ayrıca önemli sayıda denizaltı ve modern savaş gemisine sahiptir.

5. İsveç (308 Savaş Gemisi

Kuzey Avrupa'nın önde gelen deniz güçlerinden İsveç, teknolojik olarak ileri denizaltıları, korvetleri ve kıyı savunma gemileriyle bilinir. Sayıca büyük olmasa da, teknolojik yetenekleriyle dikkat çeker.

4. Endonezya (331 Savaş Gemisi)

Dünyanın en fazla adasına ve en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip Endonezya, geniş coğrafyasını ve deniz yollarını korumak için çok sayıda devriye botu, korvet ve çıkarma gemisinden oluşan büyük bir filoya sahiptir. Güneydoğu Asya'nın en büyük donanmalarından biridir.

3. Rusya (419 Savaş Gemisi)

Rusya Donanması, Soğuk Savaş döneminden kalan devasa envanteriyle ve nükleer kapasitesiyle hala küresel bir güçtür. Çok sayıda fırkateyn, korvet, denizaltı (nükleer ve konvansiyonel) ve mayın tarama gemisinden oluşan geniş bir filoya sahiptir.

2. Amerika Birleşik Devletleri (440 Savaş Gemisi)

ABD Donanması, teknolojik üstünlüğü ve küresel erişim kabiliyetiyle dünyanın en güçlü deniz gücüdür; ancak nispeten savaş gemisi sayısının azlığı ABD’yi bu listede ikinci sırada konumlandırıyor.

1. Çin (754 Savaş Gemisi)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN), son yıllarda inanılmaz bir hızla modernize olup gemi sayısı açısından dünyanın en büyük donanması haline gelmiştir. Sayısal üstünlüğünün yanı sıra, Liaoning, Shandong ve 2025'te operasyonel olması beklenen Fujian gibi modern uçak gemileriyle deniz havacılık kabiliyetini de hızla artırmaktadır.

TÜRKİYE’NİN YÜKSELEN GÜCÜ!

Global Firepower 2025 verilerine göre Türkiye, toplam 182 savaş gemisi ve denizaltı ile bu listede 17. sırada yer almaktadır. Sayısal olarak ilk 10'da yer almasa da, Türk Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon hızı ve niteliksel gücü oldukça dikkat çekicidir.

TCG Anadolu (L-400): Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu, teknik olarak bir Amfibi Hücum Gemisi (LHD)'dir ve helikopterlerin yanı sıra, özellikle Bayraktar TB3 SİHA'ları ve Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçaklarını (MİUS) kullanmak üzere optimize edilmiştir. Bu, Türkiye'yi insansız hava araçlarını gemide kullanma konusunda dünyada öncü ülkelerden biri haline getirmektedir.

MİLGEM Projesi: Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği Ada sınıfı korvetler ve İstanbul sınıfı fırkateynler, yerli gemi inşa kabiliyetinin başarılı örnekleridir. Bu projeler, Türk donanmasının modernizasyonunu ve yerlilik oranını artırmaktadır.

Denizaltılar: Yeni tip Reis sınıfı denizaltıların inşasıyla Türk Donanması'nın denizaltı gücü de önemli ölçüde artmaktadır.

Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini çerçevesinde denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak için Deniz Kuvvetleri'ni hızla modernize etmesi, onu bölgesel güç dengelerinde kilit bir aktör yapmaktadır.