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Savunma Teknolojileri
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 | Murat Makas

En çok hisseleri yükselen savunma şirketleri belli oldu! İki Türk şirketi öne çıktı

Bölgesel gerilimler sebebiyle dünya genelinde birçok ülke savunma sanayisine yatırımını sürdürüyor. Dünyanın önde gelen savunma şirketleri harcamalarını katladı. Küresel savunma şirketleri yılın ilk yarısında yükselirken iki Türk şirketi öne çıktı.

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En çok hisseleri yükselen savunma şirketleri belli oldu! İki Türk şirketi öne çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 11:55

Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna arasındaki artan gerilimler birçok ülkeyi savunmada kırmızı alarma geçirdi. şirketleri birbirinden iddialı askeri teknolojilerle dünya pazarında dikkat çekiyor. Donald 'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Avrupa, savunma ve güvenlik politikalarında revizyona gitti.

TRUMP'TAN 4 TRİLYON DOLARI AŞAN ANLAŞMA

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından hızla değişen politikalar, AB ve Ukrayna ile gerilen ilişkiler sonrası Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma kararlarını açıklamaya devam ediyor. Yeni kararlar piyasalarda savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinde ralli havası oluşturdu. Öte yandan Trump, mayıs ayında yaptığı Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyareti kapsamında 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmaları imzaladı.

En çok hisseleri yükselen savunma şirketleri belli oldu! İki Türk şirketi öne çıktı

''TARİHTEKİ EN BÜYÜK SİLAH ANLAŞMASI''

ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalanması da ABD merkezli savunma ve havacılık şirketlerinin hisse performansını olumlu etkileyen faktörler arasında yer aldı.

NATO'NUN DURUMU

liderlerinin savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etmesi de şirketlerin borsalarda değer kazanmasını sağladı. Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim de Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerine olumlu yansıdı. Bölgede jeopolitik risklerin artmasıyla Asya'daki savunma sanayi şirketlerinin savunma harcamalarına ve yatırımlara daha fazla yoğunlaşacağı öngörüleri öne çıktı.

ŞİRKETLER

Şirketlerin yılın ilk yarısındaki hisse performanslarına bakıldığında yatırımcısına Alman Rheinmetall yüzde 183,4, Güney Kore'li Hanwha Aerospace yüzde 159,7, İsveç merkezli Saab yüzde 125,8, İtalyan Leonardo yüzde 84,3, İngiliz Rolls-Royce yüzde 70,1 kazandırdı.

En çok hisseleri yükselen savunma şirketleri belli oldu! İki Türk şirketi öne çıktı

Borsalarda, Japon Mitsubishi Heavy'nin hisseleri yüzde 62,4, Fransız Dassault Aviation'ın hisseleri yüzde 55,3, İngiliz BAE Systems'in hisseleri yüzde 54,1, Fransız Safranın hisseleri yüzde 30, ABD merkezli şirketler RTX Corporation'ın hisseleri yüzde 26,2, L3 Harris Technologies'in hisseleri yüzde 19,3, Boeing'in hisseleri yüzde 18,4 değer kazandı.
Yatırımcısına Alman Lufthansa yüzde 16,4, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus yüzde 14,5 kazandırdı.
Yılın ilk yarısında diğer ABD'li şirketler General Dynamics'in hisseleri yüzde 10,7, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 6,5 değer kazanırken, Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 4,7 değer kaybetti.

TÜRK ŞİRKETLERİ

ASELSAN Yarım asırdır geliştirdiği ürünlerle Türk savunma sanayisinde kritik rol oynuyor. ASELSAN, 2025 yılında BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine ulaşırken, şirketin ihracat rakamları da artmaya devam ediyor. Şirket piyasa değeri açısından dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketleri arasında da üst sıralarda yer alıyor.

En çok hisseleri yükselen savunma şirketleri belli oldu! İki Türk şirketi öne çıktı

En son ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri'nin tedarikine yönelik tutarı 71 milyon 886 bin 91 dolar olan sözleşme imzalanmıştı. Bu gelişmelerle, yılın ilk yarısında ASELSAN yatırımcısına yüzde 100,8 kazandırdı. Papilon Savunmanın hisseleri de yüzde 138,6 kazanç sağladı. Bu dönemde, Altınay Savunmanın hisseleri yüzde 0,4, SDT Uzay ve Savunmanın hisseleri yüzde 15,2, Otokar'ın hisseleri yüzde 15,4, Onur Yüksek Teknolojinin hisseleri yüzde 20,6 düşüş kaydetti.

En çok hisseleri yükselen savunma şirketleri belli oldu! İki Türk şirketi öne çıktı

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri ile Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin bu yılın ilk yarısında getirileri (yüzde) şöyle:

Rheinmetall/ +183,4
Hanwha Aerospace/ +159,7
Papilon Savunma/ +138,6
Saab/ +125,8
ASELSAN/ +100,8
Leonardo/ +84,3
Rolls-Royce/ +70,1
Mitsubishi Heavy/ +62,4
Dassault Aviation/ +55,3
BAE Systems/ +54,1
Safran/ +30
RTX Corporation/ +26,2
L3 Harris Technologies/ +19,3
Boeing/+18,4
Lufthansa/ +16,4
Airbus/ +14,5
General Dynamics/ +10,7
Northrop Grumman/ +6,5
Altınay Savunma/ -0,4
Lockheed Martin/ -4,7
SDT Uzay ve Savunma/-15,2
Otokar/ -15,4
Onur Yüksek Teknoloji/ -20,6

En çok hisseleri yükselen savunma şirketleri belli oldu! İki Türk şirketi öne çıktı
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ETİKETLER
#savunma sanayi
#nato
#silahlar
#trump
#Askeri Teknoloji
#Jeopolitik Riski
#Rusya-ukrayna Gerilimi
#Savunma Teknolojileri
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