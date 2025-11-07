Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçı kadrosu açıklandı! Listede sürpriz isimler var

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı. 2002 doğumlu Aral Şimşir, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 13:08

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da ve 18 Kasım'da deplasmanda ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.

ARAL ŞİMŞİR KADROYA İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez 'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a çağrıldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirecek.

Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmi antrenmanın ardından, saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Bulgaristan mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Bursa'ya varışı takiben, saat 19.45'te Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, saat 20.00'de stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Kırmızı-beyazlılar, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği resmi antrenmanın ardından, saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sevilla'ya gidecek.

A Milli Takım kafilesi, Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, saat 19.00'da (TSİ 21.00) statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçı kadrosu açıklandı! Listede sürpriz isimler var

LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER VAR

İşte A Milli Takım kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, , Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı.

Hakemler bahis oynayabilir mi cezası var mı?
ETİKETLER
#bulgaristan
#a milli takım
#ispanya
#irfan can kahveci
#berke özer
#2026 Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#Spor
