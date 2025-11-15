Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Alperen Şengün 25 sayı attı, Houston evinde kazandı

NBA Kupası'nda Houston Rockets evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 140-116'lık skorla mağlup ederken, Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 25 sayı, 11 ribaund, 9 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı.

15.11.2025
15.11.2025
saat ikonu 11:56

Kupası'nda 9 karşılaşma oynandı. Milli basketbolcu 'ün formasını giydiği evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 140-116'lık skorla yendi. Kupada ilk galibiyetini kazanan Houston'da Alperen Şengün 36 dakika kaldığı parkede 25 sayı, 11 ribaund, 9 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynarken, Kevin Durant de 30 sayı, 5 ribaund ile oynadı. İlk yenilgisini alan Portland'da ise Deni Avdija 22 sayı, 10 ribaund ve Shaedon Sharpe 19 sayıyla mücadele etti.

Adem Bona'dan, 2 sayı, 5 ribaund

Milli basketbolcu Adem Bona'nın takımı deplasmanda oynadığı Detroit Pistons'a 114-105'lik skorla yenildi. Kupada 2'de 2 yapan Detroit'te Javonte Green 21 sayı, Daniss Jenkins 19 sayı ve Duncan Robinson da 15 sayıyla katkı verdi. NBA Kupası'nda 2. mağlubiyetini alan Philadelphia'da ise Adem 9 dakika süre aldığı müsabakada 2 sayı, 5 ribaund ve 1 blokla oynadı. Takımda ayrıca Tyrese Maxey 31 sayı ve Valdez Edgecombe de 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 105 - Brooklyn Nets :98
New York Knicks: 140 - Miami Heat: 132
Detroit Pistons: 114 - Philadelphia 76ers: 105
Houston Rockets: 140 - Portland Trail Blazers: 116
Milwaukee Bucks: 147 - Charlotte Hornets: 134
New Orleans Pelicans: 104 - Los Angeles Lakers: 118
Minnesota Timberwolves: 124 - Sacramento Kings: 110
Dallas Mavericks: 127 - Los Angeles Clippers: 133
San Antonio Spurs: 108 - Golden State Warriors: 109

#Basketbol
#nba
#philadelphia 76ers
#Alperen Şengün
#houston rockets
#Nba Kupası
#Adem Bona
#Portland Trail Blazers
#Spor
