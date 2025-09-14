Altay Bayındır ilk 11'de sahaya çıktı: Manchester maviye büründü!

Altay Bayındır'lı Manchester United, dev derbide Manchester City'ye konuk oldu. Ev sahibi, zorlu mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

MANCHESTER CITY DERBİYİ FARKLI KAZANDI

Maviler; henüz maçın başında Foden (18) ile öne geçerken, akabinde de Haaland'ın golleriyle (53, 68) karşılaşma 3-0 sona erdi! Esasen ise bu skorla birlikte City 6 puana ulaşırken; uzun zamandır kaosun devam ettiği United, 4 puanda kaldı.

MANCHESTER UNITED VE RUBEN AMORIM HESAPLARI!

Sporting Lizbon'daki başarılarıyla MANU ile anlaşan Ruben Amorim'in, sonuçların böyle devam etmesi halinde yakın zamanda gönderilmesi bekleniyor.