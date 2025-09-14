Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Altay Bayındır ilk 11'de sahaya çıktı: Manchester maviye büründü!

Premier Lig'de derbi heyecanı yaşandı. Altay Bayındır'ın ilk 11'de şans bulduğu günde, Manchester City ile Manchester United karşılaştı.

Altay Bayındır ilk 11'de sahaya çıktı: Manchester maviye büründü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 22:01

'lı , dev derbide 'ye konuk oldu. Ev sahibi, zorlu mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Altay Bayındır ilk 11'de sahaya çıktı: Manchester maviye büründü!

MANCHESTER CITY DERBİYİ FARKLI KAZANDI

Maviler; henüz maçın başında Foden (18) ile öne geçerken, akabinde de Haaland'ın golleriyle (53, 68) karşılaşma 3-0 sona erdi! Esasen ise bu skorla birlikte City 6 puana ulaşırken; uzun zamandır kaosun devam ettiği United, 4 puanda kaldı.

Altay Bayındır ilk 11'de sahaya çıktı: Manchester maviye büründü!

MANCHESTER UNITED VE RUBEN AMORIM HESAPLARI!

Sporting Lizbon'daki başarılarıyla MANU ile anlaşan Ruben Amorim'in, sonuçların böyle devam etmesi halinde yakın zamanda gönderilmesi bekleniyor.

Altay Bayındır ilk 11'de sahaya çıktı: Manchester maviye büründü!

Sıkça Sorulan Sorular

UNITED NASIL BİR SÜREÇ TASARLIYOR?
İngiltere devi, eski günlerine dönmek amacıyla ciddi bir yapılanmadan geçiyor.
