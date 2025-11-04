Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Ancelotti'den Ederson kararı! Brezilya Milli Takımı kadrosu belli oldu

Brezilya Milli Takımı'nın Senegal ve Tunus ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, ekim ayında sakatlığı nedeniyle kadroya almadığı Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ile ilgili kararını verdi.

Ancelotti'den Ederson kararı! Brezilya Milli Takımı kadrosu belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 03:38
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 04:21

Brezilya Futbol Federasyonu, ve ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

Teknik Direktör , Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'u da davet etti. Liverpool'un kalecisi Alisson Becker ise sakatlığı nedeniyle kadroya çağrılmadı.

Ancelotti'den Ederson kararı! Brezilya Milli Takımı kadrosu belli oldu

'na çağrılan oyuncular şöyle:

KALECİLER

  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Bento (Al Nassr)
  • Hugo Souza (Corinthians)

DEFANS

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Danilo (Flamengo)
  • Eder Militao (Real Madrid)
  • Fabricio Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhaes (Arsenal)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Wesley (Roma)

ORTA SAHA

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimaraes (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Fabinho (Al Ittihad)
  • Lucas Paqueta (West Ham)

FORVET

  • Estavao (Chelsea)
  • Joao Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Rodrygo (Real Madrid)
  • Vincius Junior (Real Madrid)
  • Vitor Roque (Palmeiras).

EKİM AYINDA SAKATLIK ENGELİ

, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

32 yaşındaki kalecinin yerine Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.

