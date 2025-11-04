Ancelotti'den Ederson kararı! Brezilya Milli Takımı kadrosu belli oldu

Brezilya Futbol Federasyonu, Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'u da davet etti. Liverpool'un kalecisi Alisson Becker ise sakatlığı nedeniyle kadroya çağrılmadı.

Brezilya Milli Takımı'na çağrılan oyuncular şöyle:

KALECİLER

Ederson (Fenerbahçe)

Bento (Al Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFANS

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militao (Real Madrid)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

ORTA SAHA

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimaraes (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al Ittihad)

Lucas Paqueta (West Ham)

FORVET

Estavao (Chelsea)

Joao Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vincius Junior (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras).

EKİM AYINDA SAKATLIK ENGELİ

Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

32 yaşındaki kalecinin yerine Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.