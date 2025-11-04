Ancelotti'den Ederson kararı! Brezilya Milli Takımı kadrosu belli oldu

Kategoriler
Brezilya Futbol Federasyonu, Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı.
Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'u da davet etti. Liverpool'un kalecisi Alisson Becker ise sakatlığı nedeniyle kadroya çağrılmadı.
Brezilya Milli Takımı'na çağrılan oyuncular şöyle:
KALECİLER
DEFANS
ORTA SAHA
FORVET
Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
32 yaşındaki kalecinin yerine Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.