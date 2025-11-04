Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
 TGRT Haber

Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Futbol Takımımız E Grubu’ndaki beşinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Grupta ikinci sırada yer alan Türkiye, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası hedefi yolunda avantajını sürdürmek istiyor. İşte Türkiye Bulgaristan maçı yayın bilgileri…

Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak
04.11.2025
04.11.2025
saat ikonu 00:14

, 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda bir sonraki sınavını karşısında verecek. Ay-Yıldızlılar, grupta kalan iki maçında puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi planlıyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN HANGİ KANALDA?

ile Bulgaristan arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi şifresiz olarak televizyondan takip edebilecek.

Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

’daki Atatürk Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Bulgaristan karşılaşması için tüm hazırlıklar sürüyor. A Milli Takım, taraftar desteğini arkasına alarak 3 puan için sahaya çıkacak. TV8 ekranlarında yayınlanacak maç, milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek.

Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

A Milli Takımı’nın Bulgaristan ile karşı karşıya geleceği mücadele, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Türkiye, grupta çıktığı dört maçın ardından topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ay-Yıldızlı ekip, Bulgaristan karşısında alacağı galibiyetle son maç öncesinde avantajını sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye’nin E Grubu’ndaki son maçı ise 18 Kasım’da deplasmanda İspanya ile oynanacak.

Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

TÜRKİYE BULGARİSTAN BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

A Milli Takım’ın Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin satış tarihi henüz açıklanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genellikle maç biletlerini karşılaşmadan yaklaşık bir hafta önce satışa çıkarıyor. Türkiye-Bulgaristan maç biletlerinin Kasım ayının 2. hafta başında satışa çıkması bekleniyor.

Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Maç biletlerinin satış duyurusu TFF’nin resmi kanalları üzerinden yapılacak. Taraftarlar, biletlerin satışa çıkmasının ardından TFF’nin iş birliği yaptığı online platformlardan bilet satın alabilecek. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak mücadeleye yoğun ilgi olması bekleniyor.

Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

TÜRKİYE BULGARİSTAN BİLET FİYATLARI

Türkiye Bulgaristan maçının bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Ancak TFF’nin geçmiş maçlara uyguladığı fiyat politikası, taraftarlara fikir verebilir nitelikte. A Milli Takım’ın 14 Ekim 2025 tarihinde Kocaeli’de Gürcistan ile oynadığı maçın bilet fiyatları 900 ila 2.500 lira arasında değişmişti.

Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Buna göre yeni karşılaşmanın da benzer fiyat aralığında olması bekleniyor. Gürcistan maçında batı alt orta bloklar 2.500 lira, doğu alt orta bloklar 2.000 lira, kuzey ve güney tribünleri ise 900 lira olarak belirlenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bilet satış duyurusunu yapmasının ardından kesin fiyatlar açıklanacak.

