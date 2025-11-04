Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda bir sonraki sınavını Bulgaristan karşısında verecek. Ay-Yıldızlılar, grupta kalan iki maçında puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi planlıyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi şifresiz olarak televizyondan takip edebilecek.

Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Bulgaristan karşılaşması için tüm hazırlıklar sürüyor. A Milli Takım, taraftar desteğini arkasına alarak 3 puan için sahaya çıkacak. TV8 ekranlarında yayınlanacak maç, milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı’nın Bulgaristan ile karşı karşıya geleceği mücadele, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye, grupta çıktığı dört maçın ardından topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ay-Yıldızlı ekip, Bulgaristan karşısında alacağı galibiyetle son maç öncesinde avantajını sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye’nin E Grubu’ndaki son maçı ise 18 Kasım’da deplasmanda İspanya ile oynanacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

A Milli Takım’ın Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin satış tarihi henüz açıklanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genellikle maç biletlerini karşılaşmadan yaklaşık bir hafta önce satışa çıkarıyor. Türkiye-Bulgaristan maç biletlerinin Kasım ayının 2. hafta başında satışa çıkması bekleniyor.

Maç biletlerinin satış duyurusu TFF’nin resmi kanalları üzerinden yapılacak. Taraftarlar, biletlerin satışa çıkmasının ardından TFF’nin iş birliği yaptığı online platformlardan bilet satın alabilecek. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak mücadeleye yoğun ilgi olması bekleniyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN BİLET FİYATLARI

Türkiye Bulgaristan maçının bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Ancak TFF’nin geçmiş maçlara uyguladığı fiyat politikası, taraftarlara fikir verebilir nitelikte. A Milli Takım’ın 14 Ekim 2025 tarihinde Kocaeli’de Gürcistan ile oynadığı maçın bilet fiyatları 900 ila 2.500 lira arasında değişmişti.

Buna göre yeni karşılaşmanın da benzer fiyat aralığında olması bekleniyor. Gürcistan maçında batı alt orta bloklar 2.500 lira, doğu alt orta bloklar 2.000 lira, kuzey ve güney tribünleri ise 900 lira olarak belirlenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bilet satış duyurusunu yapmasının ardından kesin fiyatlar açıklanacak.