Anne babasının evi olan TOKİ’ye başvurabilir mi?

TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” için başvuru süreci ve detayları belli oldu. 500 bin konutun inşa edileceği proje, uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

TOKİ 500 BİN KONUTA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projeye başvurmak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru yapacak kişinin, eşi ve çocuklarının üzerine tapuda kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması şartı aranıyor. İstanbul için aylık hane geliri 145 bin lirayı, diğer iller için ise 127 bin lirayı aşmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvurular; “Genç”, “Emekli”, “Engelli”, “Şehit Yakını ve Gazi” ile “Üç ve Daha Fazla Çocuklu Aile” kategorilerinde alınacak.

Proje kapsamında ayrıca belirli oranlarda kontenjan ayrılacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emeklilere yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10 ve 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan sağlanacak. Geriye kalan konutlar ise diğer alıcı adaylarına ayrılacak.

TOKİ KONUT BAŞVURUSUNDA İKAMET ŞARTI VAR MI?

Başvuru yapılacak yerlerde en az 1 yıldır ikamet etme şartı bulunuyor. İl bazında yapılan projelerde, başvuru sahibinin adrese dayalı kayıt sistemine göre il sınırları içinde en az 1 yıldır yaşamış olması gerekiyor. Emekliler ile deprem bölgesinde yer alan 11 ildeki vatandaşlar için ise nüfusa kayıtlı oldukları il veya en az 1 yıllık ikamet şartı geçerli olacak.

“Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisinde başvuru yapacak olan kişilerin ise proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmesi gerekiyor. Bu koşul, konutların yerel ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmesi amacıyla uygulanacak.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ’nin 500 bin konutluk projesine başvurular T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden de başvuru gerçekleştirebilecek. e-Devlet üzerinden başvuru yapanların, sistemin verdiği IBAN’a belirtilen süre içerisinde EFT, havale veya ATM yoluyla başvuru ücretini yatırması gerekecek.

Süresi içinde ödeme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacak. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar yatırdıkları başvuru ücretlerini geri alabilecek. Başvuruların ardından hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve teslimatlar Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

AYNI AİLEDEN 2 KİŞİ TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ, KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİR?

Bir hane halkı adına sadece tek bir başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru kabul edilecek. Birden fazla başvuru yapılması halinde tüm başvurular geçersiz sayılacak. Ancak aynı evde yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş farklı bireyler kendi adlarına başvuru yapabilir.

BABASININ EVİ OLAN TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

TOKİ’nin belirlediği kurallara göre başvuru sahibinin, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması gerekiyor. Bu nedenle, anne veya babasının üzerine kayıtlı evi olan gençler, kendi adlarına başvuru yapabilir. Ancak anne ya da babası üzerine kayıtlı gayrimenkul bulunan 18-30 yaş aralığındaki gençler, “Genç” kategorisinden başvuru yapamaz.

Bunun dışında, hisseli tapuya sahip olmayan kişiler ev sahibi sayılmadığı için başvuru yapabilir. Ancak konutu olan veya tam bağımsız tapu sahibi bireylerin projeye başvurması mümkün değildir.