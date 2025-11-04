Avukatlık ücretlerine yüzde 36,15 zam! İşte yeni tarife

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın ‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

DAVA ÜCRETLERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin lira olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 9 bin lira ile 120 bin lira arasında olacak.

SÖZLÜ DANIŞMA ÜCRETLERİ

Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin lira, sonraki her 1 saat için bin 800 lira, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 7 bin lira oldu.

SÖZLEŞME TARİFESİ

Bu tebliğe göre, avukatlara kira sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin hazırlanması için 8 bin lira; tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname benzeri belgelerin hazırlanması için ise 32 bin lira ücret ödenecek.

'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yeni tarife hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca Nisbi Tarife ücretini belirleyen üçüncü kısma yüzde 13’lük yeni bir dilim eklenmiştir.

Asliye mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 45 bin TL'dir. Sulh hukuk mahkemesinde ücret 30 bin TL olarak tespit edilmiştir. Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 22 bin 500 TL olarak belirlenmiştir.

İcra dairelerinde yapılan takipler için 9 bin TL olan maktu ücret, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20 bin TL’dir. Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65 bin TL'ye yükseltilmiştir. İdare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30 bin TL’dir

. Avukatlık Kanunu 35'inci madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 45 bin TL'ye çıkarılmıştır. Yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek miktar 27 bin TL olarak belirlenmiştir.

Tarife'nin 'Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret' başlıklı üçüncü kısmında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak yarı oranında artırılarak yeniden düzenlenmiştir."