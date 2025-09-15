Barış Alper Yılmaz için karar verildi: Kriz zam ile çözülecek! İşte yeni maaşı

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz bilmecesi çözülüyor. Yaz transfer döneminde birçok kulübün nabız yokladığı belirtilen Barış Alper Yılmaz’ın ayrılmak istediği öne sürülmüş ve bu durum camiada krize dönüşmüştü. Sarı-kırmızılı takımda bir ay sürenBarış Alper Yılmazkrizi Süper Lig'deki Eyüpspor maçıyla çözüldü. Eyüpspor maçı öncesinde taraftarla bütünleşen Barış Alper, galibiyet üçlüsünü tribünlere çektiren ilk isim oldu.

''BU FORMAYI ARTIK HİÇ ÇIKARMA''

Skor 0-0 iken oyuna giren ve maçı çeviren isim olan milli oyuncuyu soyunma odasında hocası Okan Buruk özel olarak kutladı. Deneyimli teknik adam, maç eksiği nedeniyle yedek bıraktığı Barış Alper'i "Bu formayı artık hiç çıkarma" sözleriyle motive etti.

Frankfurt karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yapacak. Yaz transfer döneminde İtalya'dan Bologna, Suudi Arabistan'danNeom'dan teklifler alan yıldız oyuncuyu Frankfurt maçında Premier Lig kulüpleri yakından izleyecek.

ZAM ALACAK

Yönetim, garanti ücreti 100 milyon TL olan Barış Alper'in sözleşmesinde iyileştirme planlıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Barış'ın performansına bağlı olarak 40 milyon TL'ye yakın bonus almasını kararlaştırdı. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sağ kanat, sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayan Barış'ınGalatasaray'la sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Süper Lig'de 3 maça çıkan Barış, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.