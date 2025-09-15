Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Barış Alper Yılmaz için karar verildi: Kriz zam ile çözülecek! İşte yeni maaşı

Birçok kulüple ismi anılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için yeni kararlar alınıyor. Yılmaz'ın takımdan ayrılmak istediği ve bu yüzden kriz çıktığı iddia edilmişti. Galatasaray bir aylık süren krizi zam ile çözüyor.

Barış Alper Yılmaz için karar verildi: Kriz zam ile çözülecek! İşte yeni maaşı
'da bilmecesi çözülüyor. Yaz döneminde birçok kulübün nabız yokladığı belirtilen Barış Alper Yılmaz'ın ayrılmak istediği öne sürülmüş ve bu durum camiada krize dönüşmüştü. Sarı-kırmızılı takımda bir ay sürenBarış Alper Yılmazkrizi 'deki Eyüpspor maçıyla çözüldü. Eyüpspor maçı öncesinde taraftarla bütünleşen Barış Alper, galibiyet üçlüsünü tribünlere çektiren ilk isim oldu.

Barış Alper Yılmaz için karar verildi: Kriz zam ile çözülecek! İşte yeni maaşı

''BU FORMAYI ARTIK HİÇ ÇIKARMA''

Skor 0-0 iken oyuna giren ve maçı çeviren isim olan milli oyuncuyu soyunma odasında hocası Okan Buruk özel olarak kutladı. Deneyimli teknik adam, maç eksiği nedeniyle yedek bıraktığı Barış Alper'i "Bu formayı artık hiç çıkarma" sözleriyle motive etti.

Barış Alper Yılmaz için karar verildi: Kriz zam ile çözülecek! İşte yeni maaşı

Frankfurt karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak yıldız futbolcu, 'nde piyasa yapacak. Yaz transfer döneminde İtalya'dan Bologna, Suudi Arabistan'danNeom'dan teklifler alan yıldız oyuncuyu Frankfurt maçında Premier Lig kulüpleri yakından izleyecek.

Barış Alper Yılmaz için karar verildi: Kriz zam ile çözülecek! İşte yeni maaşı

ZAM ALACAK

Yönetim, garanti ücreti 100 milyon TL olan Barış Alper'in sözleşmesinde iyileştirme planlıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Barış'ın performansına bağlı olarak 40 milyon TL'ye yakın bonus almasını kararlaştırdı. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sağ kanat, sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayan Barış'ınGalatasaray'la sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Süper Lig'de 3 maça çıkan Barış, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TGRT Haber
