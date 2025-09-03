Menü Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
32°
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çarpıcı gönderme! Ederson üzerinden mesaj verildi

Fenerbahçe, Galatasaray taraftarının ısrarla istediği dünyaca ünlü kaleci Ederson’u kadrosuna kattı. Sarı lacivertli ekip, Ederson’u açıkladığı transfer videosunda ezeli rakibi Galatasaray’a olay bir gönderme yaptı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çarpıcı gönderme! Ederson üzerinden mesaj verildi
Yeni sezona bomba transferlerle başlayan Fenerbahçe, son olarak dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Brezilyalı Ederson'u kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çarpıcı gönderme! Ederson üzerinden mesaj verildi

Manchester City'de forma giyen ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan Ederson'un, sarı lacivertli ekibe transfer olması son yılların en büyük transfer çalımı olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çarpıcı gönderme! Ederson üzerinden mesaj verildi

Yapılan bu tarihi transferin açıklanma videosu ise özellikle sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Fenerbahçe'nin Ederson'u duyurduğu videoda, Galatasaray'a göndermeler yapıldı.

https:/x.com/Fenerbahce/status/1962903713888022611

Videoda, Galatasaray tribünlerinden yükselen 'Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor' tezahüratına yer verildi. Öte yandan sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'in transfer videosunda, bir kişinin giydiği Ederson dövmeli tişört de yer aldı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a çarpıcı gönderme! Ederson üzerinden mesaj verildi
