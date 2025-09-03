Fenerbahçe’den Galatasaray’a çarpıcı gönderme! Ederson üzerinden mesaj verildi

Yeni sezona bomba transferlerle başlayan Fenerbahçe, son olarak dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Brezilyalı Ederson'u kadrosuna kattı.

Manchester City'de forma giyen ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan Ederson'un, sarı lacivertli ekibe transfer olması son yılların en büyük transfer çalımı olarak kayıtlara geçti.

Yapılan bu tarihi transferin açıklanma videosu ise özellikle sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Fenerbahçe'nin Ederson'u duyurduğu videoda, Galatasaray'a göndermeler yapıldı.

https:/x.com/Fenerbahce/status/1962903713888022611

Videoda, Galatasaray tribünlerinden yükselen 'Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor' tezahüratına yer verildi. Öte yandan sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'in transfer videosunda, bir kişinin giydiği Ederson dövmeli tişört de yer aldı.