Fenerbahçe Ederson'u transfer etti, Hasan Şaş canlı yayında çıldırdı! Tepki çeken sözler

Fenerbahçe’nin uzun süredir merakla beklenen hamlesi gerçekleşti ve Ederson resmen sarı-lacivertli formayı giydi. Bu flaş transfer, sadece taraftarlar arasında değil, spor yorumcuları arasında da geniş yankı buldu. Galatasaray’ın da bir süredir ilgilendiği kalecinin Fenerbahçe’ye imza atması, Hasan Şaş’ın canlı yayında sert sözlerle tepki göstermesine neden oldu.

"KOMİK YA BUNLAR!"

SporON YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş, transfer sürecine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Şaş, “Komik ya bunlar! Kerem transferi de komik, bunlar da komik. 1.5 aydır Galatasaray’ın ilgilendiği oyuncuya gidiyorsun, son 1 haftada resmi teklif yapıyorsun, fiyatı yükseltiyorsun ve alıyorsun” diyerek sözlerine başladı.

"BU KARAKTERDE OYUNCUYU ALMAM"

Ederson’un transfer sürecinde Fenerbahçe’nin tavrını eleştiren Şaş, “Eğer gerçekten böyle bir durum varsa ben Günay’la devam ederim, Ederson giderse gitsin. Ben bu karakterde oyuncuyu almam” ifadelerini kullandı.

Şaş, sarı-kırmızılıların transfer planlarının bozulduğunu öne sürerek, “Galatasaray bitirmek üzereydi. Belki son güne kadar 2 milyon euro daha düşürecekken, Fenerbahçe’nin araya girmesi fiyatın yükselmesine neden olmadı mı? Başka kaleci yok mu yani? Fenerbahçeli yöneticiler, Galatasaray’ın Ederson ile 2 aydır ilgilendiğini bilmiyor mu?” dedi.

"ETİK Mİ BU?"

Fenerbahçe’nin transfer politikasını etik bulmadığını dile getiren Hasan Şaş, “Livakovic ile İrfan Can’la olmayacağı belliydi. 3 ayda hiçbir kaleciyle ilgilenmediler. Galatasaray’ın istediği kaleciye girdiler ve fiyat yükseldi. Bu doğru mudur, etik midir? Avrupa’da başka kaleci yok mu?” sözleriyle sert çıkışını sürdürdü.

Hasan Şaş'ın bu sözlerine Fenerbahçeli taraftarlardan sert tepki geldi.