31°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Başkan Dursun Özbek devreye girdi, olanlar oldu...

Transfer sezonuna birçok yıldızı kadrosuna katarak giriş yapan Galatasaray, son olarak Uğurcan Çakır'ı rekor bedelle renklerine bağladı. Taraftarı oldukça mutlu eden bu gelişme yaşanırken, Sarı-Kırmızılılarda geleceği belirsizliğini koruyan Barış Alper Yılmaz için de Başkan Dursun Özbek devreye girdi. Başkan Özbek'in devreye girmesi sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Başkan Dursun Özbek devreye girdi, olanlar oldu...
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
09:41
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
09:41

'da hareketliliği sürerken son olarak Uğurcan Çakır transferiyle kaleci problemini çözmüştü. İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu transferleri de gündemdeyken Sarı-Kırmızılılar'da belirsizliğini koruyan bir diğer konu olan için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Başkan Dursun Özbek devreye girdi, olanlar oldu...

SON TEKLİFE RET!

temsilcisi NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz'a olan ilgisi sürerken Sarı-Kırmızılılar'a 40 milyon Euroluk teklifte bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, yıldız oyuncu NEOM'un son yaptığı bu teklifi reddetti.

Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Başkan Dursun Özbek devreye girdi, olanlar oldu...
BAŞKAN İKNA ETTİ

Başkan Dursun Özbek'in oyuncusu ile bir toplantı gerçekleştirdiği ve sarı-kırmızılı futbolcuyu takımda kalmaya ikna ederek transfer defteri kapattığı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Başkan Dursun Özbek devreye girdi, olanlar oldu...

EYÜPSPOR MAÇIYLA DÖNÜYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray forması ile boy göstermeyi kabul eden Barış Alper Yılmaz, milli aranın ardından oynanacak Eyüpspor maçında formasına kavuşacak. Öte yandan Galatasaray Kulübü, 2 milyon euro yıllık ücreti olan Barış Alper Yılmaz'a kısa bir süre içerisinde zamlı yeni sözleşme imzalatacak.

Barış Alper Yılmaz kararını verdi! Başkan Dursun Özbek devreye girdi, olanlar oldu...
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#suudi arabistan
#barış alper yılmaz
#Neom Sc
#Spor
