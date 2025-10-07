Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Bayern Münih'ten Harry Kane'in yerine genç golcü!

Bayern Münih'ten flaş bir transfer hamlesi geldi. Fichajes'in haberine göre Bayern Münih, Harry Kane'in ayrılma ihtimalini de gözeterek Said El Mala'yı gündemine aldı.

Bayern Münih'ten Harry Kane'in yerine genç golcü!
Burak Ayaydın
07.10.2025
07.10.2025
transfer planlamalarına devam ediyor. An itibarıyla ise Almanya devi, sonrası için Said El Mala gündemini başlattı.

BAYERN MUNIH'TE 35 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Kırmızı beyazlılar, Köln'ün 19 yaşındaki genç yeteneği Said El Mala transferi için 35 milyon Euro civarlarında bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Esasen ise Bayern Münih, Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan Harry Kane ile kârlı bir veda süreci ilerletmek ve sonraki dönem için ciddi bir kaynak oluşturmak istiyor.

Bayern Münih'ten Harry Kane'in yerine genç golcü!

BAYERN MUNIH İLE ANILAN SAID EL MALA'NIN PERFORMANSI

Köln ile bu sezon 7 maça çıkan ve 229 dakika süre bulan Alman hücumcu, 2 gol ile 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Bayern Münih'ten Harry Kane'in yerine genç golcü!

Sıkça Sorulan Sorular

HARRY KANE'İN KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
İngiliz golcünün, Bayern Münih ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
