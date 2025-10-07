Bayern Münih'ten Harry Kane'in yerine genç golcü!

Bayern Münih transfer planlamalarına devam ediyor. An itibarıyla ise Almanya devi, Harry Kane sonrası için Said El Mala gündemini başlattı.

BAYERN MUNIH'TE 35 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Kırmızı beyazlılar, Köln'ün 19 yaşındaki genç yeteneği Said El Mala transferi için 35 milyon Euro civarlarında bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Esasen ise Bayern Münih, Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan Harry Kane ile kârlı bir veda süreci ilerletmek ve sonraki dönem için ciddi bir kaynak oluşturmak istiyor.

BAYERN MUNIH İLE ANILAN SAID EL MALA'NIN PERFORMANSI

Köln ile bu sezon 7 maça çıkan ve 229 dakika süre bulan Alman hücumcu, 2 gol ile 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.