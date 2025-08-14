Berke Özer imzayı attı: Eyüpspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti!

Berke Özer için Fenerbahçe ve Galatasaray derken transferde ters köşe geldi. Eyüpspor'un yetenekli eldiveni, Ligue 1 temsilcisi Lille ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

BERKE ÖZER İÇİN 4.5 MİLYON EURO

Berke Özer'i kadrosuna katan Lille, Eyüpspor ile 4.5 milyon Euroluk bir anlaşma yaptı. Ayrıca da Fransa ekibi, şartların sağlanmasına bağlı olarak 500 bin Euro da bonus ödemeyi kabul etti.

EYÜPSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4,5 milyon euro garanti ve 500 bin euro bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecektir."

BERKE ÖZER'DEN LILLE İÇİN İLK SÖZLER

''Burada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Türkiye'de herkes, son yıllarda milli takım oyuncularımızın başardığı şeylerle LOSC'yi tanıyor ve seviyor. Bugün burada olmak; benden önceki Burak, Zeki ve Yusuf gibi benim için de büyük bir gurur kaynağı. LOSC'nin geçmişte neler başardığını biliyoruz. Ayrıca, Ligue 1'in çok zorlu bir şampiyona olduğunu bilsem de; bu formayla büyük işler başarmak ve duyguları deneyimlemek istiyorum. En iyisini başarmak için buradayım. Stadyumdaki taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Umarım birlikte iyi bir bağ kurarız. İçten içe her zaman coşkulu ve harika bir atmosferi seven bir oyuncuyum. LOSC için savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım."