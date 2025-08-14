Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Spor
 Burak Ayaydın

Berke Özer imzayı attı: Eyüpspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti!

Berke Özer'in Eyüpspor sonrasındaki rotası Fransa oldu. Başarılı kaleci, resmen Eyüpspor'dan ayrıldı ve Lille ile sözleşme imzaladı.

Berke Özer imzayı attı: Eyüpspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti!
için Fenerbahçe ve Galatasaray derken transferde ters köşe geldi. 'un yetenekli eldiveni, Ligue 1 temsilcisi Lille ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

https://x.com/losclive/status/1956031953326559387

BERKE ÖZER İÇİN 4.5 MİLYON EURO

Berke Özer'i kadrosuna katan Lille, Eyüpspor ile 4.5 milyon Euroluk bir anlaşma yaptı. Ayrıca da Fransa ekibi, şartların sağlanmasına bağlı olarak 500 bin Euro da bonus ödemeyi kabul etti.

Berke Özer imzayı attı: Eyüpspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti!

EYÜPSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4,5 milyon euro garanti ve 500 bin euro bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecektir."

https://x.com/losclive/status/1956045907008303111

BERKE ÖZER'DEN LILLE İÇİN İLK SÖZLER

''Burada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Türkiye'de herkes, son yıllarda milli takım oyuncularımızın başardığı şeylerle LOSC'yi tanıyor ve seviyor. Bugün burada olmak; benden önceki Burak, Zeki ve Yusuf gibi benim için de büyük bir gurur kaynağı. LOSC'nin geçmişte neler başardığını biliyoruz. Ayrıca, Ligue 1'in çok zorlu bir şampiyona olduğunu bilsem de; bu formayla büyük işler başarmak ve duyguları deneyimlemek istiyorum. En iyisini başarmak için buradayım. Stadyumdaki taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Umarım birlikte iyi bir bağ kurarız. İçten içe her zaman coşkulu ve harika bir atmosferi seven bir oyuncuyum. LOSC için savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Sıkça Sorulan Sorular

BERKE ÖZER'İ AVRUPA'DA BAŞKA KİMLER İSTİYORDU?
Newcastle United ve Club Brugge da Berke Özer ile ilgileniyordu.
