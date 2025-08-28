Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Lausenne'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etti. Maç sonucu futbolcu ve yönetime tepkiler yükseldi. Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden açıklama:

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

"BU SUÇU ÜSTLENİYORUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçın ardından açıklamalarda bulunmuştu:

"Sorumlu benim, suçlanacak olan benim. Bu suçu üstleniyorum." diyen Solskjaer, "İstifa etme düşüncesi var mı, görevden alınma kaygısı var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kulüp, Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Ben Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Ben hiç pes etmedim. Zorluklarla hep savaştım. Şu an yapmamız gereken pazar günü durumu tersine çevirmek."

Beşiktaş'ın başında toplam 29 karşılaşmaya çıkan Norveçli çalıştırıcı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.