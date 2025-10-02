Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Samsunspor UEFA Konferans Ligi maçında Legia Varşova'yı evinde devirdi

UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında temsilcimiz Samsunspor Polonya deplasmanında Legia Varşova'ya konuk oldu. Karadeniz ekibi Musaba'nın 10. dakikada attığı golle maçı tamamlayarak güzel bir başlangıç yaptı.

Samsunspor UEFA Konferans Ligi maçında Legia Varşova'yı evinde devirdi
Haber Merkezi
02.10.2025
03.10.2025
00:04

, 'ndeki ilk sınavı için bu akşam 'da sahaya çıktı. Legia Varşova'ya konuk olan Karadeniz ekibi ülkenin başkenti Varşova'daki Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımı Musaba'nın attığı golle 1-0'lık skorla mağlup etti.

Samsunspor UEFA Konferans Ligi maçında Legia Varşova'yı evinde devirdi

İLK 11'LER:

LEGIA VARŞOVA: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Ruben Vinagre, Kacper Urbanski, Augustyniak, Wojciech Urbanski, Chodyna, Stojanovic, Colak

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

4. dakikada ani gelişen kontratakta rakip ceza sahasına kadar topu sürükleyen Musaba'nın şutunu direğin solundan az farkla auta çıktı.

6. dakikada Vinagre'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Colak'ın sert şutunda top direğin sağından dışarı gitti.

10. dakikada Mouandilmadji'nin dokunduğu topta defansın arkasına iyi sarkan Musaba'nın ters ayağıyla vurduğu şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

Samsunspor UEFA Konferans Ligi maçında Legia Varşova'yı evinde devirdi

22. dakikada Pankov'un kaleye 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta top direği az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada defanstan seken topu ceza sahası yayı üzerinde önünde bulan Augustyniak'ın sert şutunda top yandan auta gitti.

47. dakikada Urbanski’nin şutunda direkten dönen topa ceza sahası içinde Colak’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.

Samsunspor UEFA Konferans Ligi maçında Legia Varşova'yı evinde devirdi

51. dakikada Musaba’nın pasında Mouandilmadji’nin şutunda kaleci Kobylak’ı geçen topu defans çizgi üstünde kornere gönderdi.

68. dakikada Weisshaupt’un ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rajovic’in kafa vuruşunda top direğin üstünden az fakla auta çıktı.

80. dakikada Vinagre’nin kullandığı kornerde Rajovic’in golü, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

90+4. dakikada defanstan seken topa sert vuran Zewlakow'un şutunda top üstten az farkla dışarı gitti.

Samsunspor UEFA Konferans Ligi maçında Legia Varşova'yı evinde devirdi

AVRUPA'DAKİ MÜCADELESİ PANATHINAIKOS İLE BAŞLADI

Samsunpor, Avrupa'daki mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayarak Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile yaptığı maçlarda istediği sonuçları elde edemedi.

Samsunspor, Yunan takımına ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olurken rövanş mücadelesinde de 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi.

Yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Samsunspor, ayrıca Dinamo Kiev (Ukrayna), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) takımlarıyla da karşı karşıya gelecek.

#Spor
#Türkiye
#UEFA Konferans Ligi
#polonya
#samsunspor
#canlı yayın
#Legia Varşova
#Spor
