Arda Güler piyasa değeri güncellemesi geldi! Arda Güler'in piyasa değeri kaç milyon oldu?

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in piyasa değeri yükselirken Türk futbol tarihinin en değerli futbolcuları arasında yer aldı.

Son dönemlerdeki performansı ile adından söz ettiren Arda Güler'in piyasa değeri 15 milyon Euro arttı. Güler'in Transfermarkt'taki piyasa değeri 45 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya çıktı. Güler, Türk futbol tarihinin en değerli futbolcularından olarak adını tarihe yazdırmayı başardı. Kısa sürede başarılarını gösteren genç yetenek şimdi ise piyasa değeri ile dikkat çekiyor.

Transfermarkt'taki piyasa değeri 45 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya çıkan Arda Güler, performansı ile beğeni topluyor.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK OLAN TÜRK FUTBOLCULAR LİSTESİ

Son güncelleme ile beraber Türk futbol tarihinin en değerli Türk oyuncuları listesi değişti. Listenin ilk sırasında Arda Güler yer aldı.

Arda Güler – 60.00 mil. € – Real Madrid – On Numara

Kenan Yıldız – 50.00 mil. € – Juventus – Sol Kanat

Hakan Çalhanoğlu – 30.00 mil. € – Inter Milan – Ön Libero

Orkun Kökçü – 28.00 mil. € – Beşiktaş JK – Merkez Orta Saha

Barış Alper Yılmaz – 25.00 mil. € – Galatasaray SK – Sol Kanat

Ferdi Kadıoğlu – 25.00 mil. € – Brighton & Hove Albion – Sol Bek

Kerem Aktürkoğlu – 23.00 mil. € – Fenerbahçe SK – Sol Kanat

Can Uzun – 18.00 mil. € – Eintracht Frankfurt – On Numara

Uğurcan Çakır – 15.00 mil. € – Galatasaray SK – Kaleci

Yunus Akgün – 15.00 mil. € – Galatasaray SK – Sağ Kanat

FUTBOL TARİHİNDE EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR VE PİYASA DEĞERLERİ

Lamine Yamal – 200.00 mil. € – FC Barcelona – Sağ Kanat

Jude Bellingham – 180.00 mil. € – Real Madrid – On Numara

Erling Haaland – 180.00 mil. € – Manchester City – Santrafor

Kylian Mbappé – 180.00 mil. € – Real Madrid – Santrafor

Bukayo Saka – 150.00 mil. € – Arsenal – Sağ Kanat

Vinicius Junior – 150.00 mil. € – Real Madrid – Sol Kanat

Pedri – 140.00 mil. € – FC Barcelona – Merkez Orta Saha

Florian Wirtz – 140.00 mil. € – Liverpool FC – On Numara

Jamal Musiala – 140.00 mil. € – FC Bayern Münih – On Numara

Federico Valverde – 130.00 mil. € – Real Madrid – Merkez Orta Saha