Arda Güler piyasa değeri güncellemesi geldi! Arda Güler'in piyasa değeri kaç milyon oldu?

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in piyasa değeri yükselirken Türk futbol tarihinin en değerli futbolcuları arasında yer aldı.
Son dönemlerdeki performansı ile adından söz ettiren Arda Güler'in piyasa değeri 15 milyon Euro arttı. Güler'in Transfermarkt'taki piyasa değeri 45 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya çıktı. Güler, Türk futbol tarihinin en değerli futbolcularından olarak adını tarihe yazdırmayı başardı. Kısa sürede başarılarını gösteren genç yetenek şimdi ise piyasa değeri ile dikkat çekiyor.
Transfermarkt'taki piyasa değeri 45 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya çıkan Arda Güler, performansı ile beğeni topluyor. Arda Güler piyasa değeri güncellemesi ne zaman olacak merakla beklenirken güncelleme oldu. Güler'in piyasa değeri 60 milyon Euro oldu.
Son güncelleme ile beraber Türk futbol tarihinin en değerli Türk oyuncuları listesi değişti. Listenin ilk sırasında Arda Güler yer aldı.
Arda Güler – 60.00 mil. € – Real Madrid – On Numara
Kenan Yıldız – 50.00 mil. € – Juventus – Sol Kanat
Hakan Çalhanoğlu – 30.00 mil. € – Inter Milan – Ön Libero
Orkun Kökçü – 28.00 mil. € – Beşiktaş JK – Merkez Orta Saha
Barış Alper Yılmaz – 25.00 mil. € – Galatasaray SK – Sol Kanat
Ferdi Kadıoğlu – 25.00 mil. € – Brighton & Hove Albion – Sol Bek
Kerem Aktürkoğlu – 23.00 mil. € – Fenerbahçe SK – Sol Kanat
Can Uzun – 18.00 mil. € – Eintracht Frankfurt – On Numara
Uğurcan Çakır – 15.00 mil. € – Galatasaray SK – Kaleci
Yunus Akgün – 15.00 mil. € – Galatasaray SK – Sağ Kanat
Lamine Yamal – 200.00 mil. € – FC Barcelona – Sağ Kanat
Jude Bellingham – 180.00 mil. € – Real Madrid – On Numara
Erling Haaland – 180.00 mil. € – Manchester City – Santrafor
Kylian Mbappé – 180.00 mil. € – Real Madrid – Santrafor
Bukayo Saka – 150.00 mil. € – Arsenal – Sağ Kanat
Vinicius Junior – 150.00 mil. € – Real Madrid – Sol Kanat
Pedri – 140.00 mil. € – FC Barcelona – Merkez Orta Saha
Florian Wirtz – 140.00 mil. € – Liverpool FC – On Numara
Jamal Musiala – 140.00 mil. € – FC Bayern Münih – On Numara
Federico Valverde – 130.00 mil. € – Real Madrid – Merkez Orta Saha