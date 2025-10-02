Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Rusya NATO'ya mı saldıracak? Putin'den açıklama var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın NATO güçlerine saldıracağı iddiasıyla ilgili konuşarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na bir şartla destek vereceklerini açıkladı.

02.10.2025
03.10.2025
saat ikonu 01:03

Devlet Başkanı Vladimir , Rusya'nın önemli uluslararası düşünce kuruluşlarından Valdai Düşünce Kuruluşu'nun 22. Oturumu'na katılarak Rusya ve dünya gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

Rusya- Savaşı'ndan İsrail'in Filistin topraklarına saldırısına ve ABD-Rusya ilişkilerden Rus ordusundaki son duruma kadar birçok konu hakkında konuşan Putin, özellikle İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarına değindi.

Rusya NATO'ya mı saldıracak? Putin'den açıklama var

"GAZZE'DEKİ DURUM KORKUNÇ"

İsrail'in şehrini işgali ve Gazze halkına saldırılarını eleştiren Putin, "Batı yanlısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bile ‘Gazze dünyanın en büyük çocuk mezarlığı haline geldi' dedi. Bundan daha trajik ve üzücü olan ne olabilir? Gazze'deki durum, modern insanlık tarihinde korkunç bir olay" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN SALDIRACAĞINA İNANMAK İMKANSIZ"

Rusya'nın güçlerine saldıracağına dönük iddialarla ilgili konuşan Putin "Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansızdır. Eğer biri askeri alanda rekabet etmek istiyorsa, Rusya'nın çok kez hızlı yanıt verdiği unutulmamalı" diye konuştu.

Rusya NATO'ya mı saldıracak? Putin'den açıklama var

"BİZ KAĞITTAN KAPLANSAK NATO'NIN KENDİSİ NE?"

Putin ayrıca, Trump'ın geçtiğimiz günlerde Rusya'ya yönelik "kağıt kaplan" benzetmesine de değindi. Putin, "Kağıttan kaplanmış. Gidin bu kağıt kaplanla mücadele edin bakalım, sonra ne oluyor? Eğer bütün NATO bloğu ile mücadele ediyorsak, hareket ediyor ve ilerliyorsak, kendimize güven duyuyorsak ve buna rağmen bir ‘kağıt kaplansak', o zaman NATO'nun kendisi nedir?" ifadelerini kullandı.

"NATO ÜYESİ ÜLKELER UKRAYNA'YI DESTEKLİYORLAR"

Putin, NATO üyesi ülkelerini, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmakla suçlayarak "Ukrayna'ya istihbarat, askeri eğitim ve silah sağlıyorlar." dedi.

UKRAYNA ASKERLERİNE ÇAĞRI: ORDUDAN AYRILIN

"Ukrayna nasıl anlaşacağını düşünse iyi olur, yeterince askeri personelimiz var." ifadelerini kullanan Putin, bir çağrı yaparak Ukrayna askerlerine ordudan ayrılmalarını söyledi.

"FİLİSTİN'DE 2 DEVLETLİ ÇÖZÜM GETİRECEKSE GAZZE PLANI'NI DESTEKLERİZ"

Putin, İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle insanlık dramının yaşandığı Gazze'yle ilgili de "Gazze'deki durum, modern insanlık tarihinin korkunç bir olayı." ifadelerini kullanarak ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planı hakkında "Rusya, iki devletli çözüme hizmet edecekse Trump'ın Gazze girişimini desteklemeye hazır" dedi.

Putin ayrıca "Anladığım kadarıyla bu plan idarenin Filistin Yönetimi'ne devredilmesini öngörüyor. Bence her şeyi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hükümetinin ele alması daha iyi olur" ifadelerini kullanırken ile temasta olduklarını da belirtti.

