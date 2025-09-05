Beşiktaş'a Al Nassr'dan dev transfer paketi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle birlikte çalışmalar hız kazandı. Esasen ise siyah beyazlı yöneticiler, Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Aymeric Laporte ve Sadio Mane'yi gündeme aldı.

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ TRANSFERLERİ!

Beşiktaş'ın kadro kalitesini artırmak isteyen yönetim, Aymeric Laporte ve Sadio Mane transferleri için Al Nassr ile masaya oturdu! Halihazırda iki yıldızın da Avrupa'ya dönmek istediği süreçte, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte hızlıca imzalar atılacak.

SADIO MANE'NİN SON DURUMU

Al Nassr ile geçen sezon 47 maça çıkan Sadio Mane, 18 gol ve 14 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.