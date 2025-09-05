Menü Kapat
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'a Al Nassr'dan dev transfer paketi!

Beşiktaş'ta resmen Al Nassr çıkarması yapılıyor. An itibarıyla Beşiktaş yönetimi, uzun zamandır Al Nassr'dan ayrılmak isteyen iki yıldız için transfer görüşmelerine başladı.

Beşiktaş'a Al Nassr'dan dev transfer paketi!
Burak Ayaydın
05.09.2025
05.09.2025
'ta Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle birlikte çalışmalar hız kazandı. Esasen ise siyah beyazlı yöneticiler, Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Aymeric Laporte ve 'yi gündeme aldı.

Beşiktaş'a Al Nassr'dan dev transfer paketi!

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ TRANSFERLERİ!

Beşiktaş'ın kadro kalitesini artırmak isteyen yönetim, Aymeric Laporte ve Sadio Mane transferleri için Al Nassr ile masaya oturdu! Halihazırda iki yıldızın da Avrupa'ya dönmek istediği süreçte, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte hızlıca imzalar atılacak.

Beşiktaş'a Al Nassr'dan dev transfer paketi!

SADIO MANE'NİN SON DURUMU

Al Nassr ile geçen sezon 47 maça çıkan Sadio Mane, 18 gol ve 14 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN İÇİN EN BÜYÜK SORUN NEDİR?
Başarılı hoca, şu an için dar bir kadroyla çalışmak zorunda kalmış ve takviyeler istemişti.
