Beşiktaş'ta fırsat transferi: Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a 'şampiyonluk' takviyesi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a 'şampiyonluk' rotası göründü. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, an itibarıyla Sergen Yalçın'a daha iyi bir kadro kurmak için çalışmaları hızlandırdı ve Athletic Bilbao'ya transferi son anda iptal olan Aymeric Laporte için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI VE SERGEN YALÇIN'DAN AYMERIC LAPORTE TRANSFERİ

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına gelmesiyle birlikte transfer beklentilerinin oluştuğu camiada, Aymeric Laporte ismi iyice ön plana çıktı! Geçtiğimiz günlerde Athletic Bilbao ile anlaşan ama Al Nassr'ın evrakları zamanında gönderememesi sebebiyle İspanya'ya transfer olamayan yıldız stoper, menajerler aracılığıyla Süper Lig pazarına sunuldu. Ayrıca da Beşiktaş yönetiminden tam not alan Aymeric Laporte, açıklama yapmış ve yeniden Avrupa'da oynamak istediğini ifade etmişti.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ YILDIZ GEÇMİŞTE ŞAŞIRTMIŞTI!

Beşiktaş'ın transfer listesine dahil olan Aymeric Laporte, Athletic Bilbao’dan Manchester City’ye 65 milyon Euro bedelle gelmiş ve birkaç yıl üst düzey performans sergilemişti. Akabinde ise modern futbol için daha genç denebilecek bir yaşta ansızın Suudi Arabistan kararı alan Aymeric Laporte, Al Nassr’a transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK SÜRPRİZİ AYMERIC LAPORTE VE AL NASSR PERFORMANSI

Al Nassr ile geçen sezon 30 maça çıkan Aymeric Laporte, 2256 dakika sahada kaldı ve 5 gollük önemli bir katkı sağladı. Son olarak da yeniden İspanya Milli Takımı’nda forma giymek isteyen Laporte, transfer dönemi kapanmadan önce sürpriz bir imza atmaya olumlu yaklaşıyor.