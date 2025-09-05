Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta fırsat transferi: Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a 'şampiyonluk' takviyesi!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasında Aymeric Laporte hesapları başladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın'ın da onayıyla birlikte resmen sürpriz bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta fırsat transferi: Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a 'şampiyonluk' takviyesi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 21:34

'ta 'a 'şampiyonluk' rotası göründü. Beşiktaş Başkanı , an itibarıyla Sergen Yalçın'a daha iyi bir kadro kurmak için çalışmaları hızlandırdı ve Athletic Bilbao'ya transferi son anda iptal olan Aymeric Laporte için devreye girdi.

Beşiktaş'ta fırsat transferi: Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a 'şampiyonluk' takviyesi!

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI VE SERGEN YALÇIN'DAN AYMERIC LAPORTE TRANSFERİ

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına gelmesiyle birlikte transfer beklentilerinin oluştuğu camiada, Aymeric Laporte ismi iyice ön plana çıktı! Geçtiğimiz günlerde Athletic Bilbao ile anlaşan ama Al Nassr'ın evrakları zamanında gönderememesi sebebiyle İspanya'ya transfer olamayan yıldız stoper, menajerler aracılığıyla Süper Lig pazarına sunuldu. Ayrıca da Beşiktaş yönetiminden tam not alan Aymeric Laporte, açıklama yapmış ve yeniden Avrupa'da oynamak istediğini ifade etmişti.

Beşiktaş'ta fırsat transferi: Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a 'şampiyonluk' takviyesi!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ YILDIZ GEÇMİŞTE ŞAŞIRTMIŞTI!

Beşiktaş'ın transfer listesine dahil olan Aymeric Laporte, Athletic Bilbao’dan Manchester City’ye 65 milyon Euro bedelle gelmiş ve birkaç yıl üst düzey performans sergilemişti. Akabinde ise modern futbol için daha genç denebilecek bir yaşta ansızın Suudi Arabistan kararı alan Aymeric Laporte, Al Nassr’a transfer olmuştu.

Beşiktaş'ta fırsat transferi: Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a 'şampiyonluk' takviyesi!

BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK SÜRPRİZİ AYMERIC LAPORTE VE AL NASSR PERFORMANSI

Al Nassr ile geçen sezon 30 maça çıkan Aymeric Laporte, 2256 dakika sahada kaldı ve 5 gollük önemli bir katkı sağladı. Son olarak da yeniden İspanya Milli Takımı’nda forma giymek isteyen Laporte, transfer dönemi kapanmadan önce sürpriz bir imza atmaya olumlu yaklaşıyor.

Beşiktaş'ta fırsat transferi: Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a 'şampiyonluk' takviyesi!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF NEDİR?
Sergen Yalçın'ın transferler beklediği süreçte, planlamaların en nihayetinde 'şampiyonluk' isteniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın'ın kestiği bilete Emre Belözoğlu talip oldu: Beşiktaş'ta sürpriz süreç!
Fenerbahçe'ye Domenico Tedesco'dan büyük vaat: Jose Mourinho sonrasında beklenen müjde!
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#sergen yalçın
#sergen yalçın
#Serdal Adalı
#Transfer Haberleri
#Aymeric Laporte
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.