Spor
 Berkay Alptekin

Beşiktaş'ta Hasan Arat için şok karar! Kulüp üyeliğinden 1 yıllığına ihraç edildi

Beşiktaş Kulübü'nde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sırasında eski başkan Hasan Arat için flaş bir karar çıktı. Arat, yapılan oylama sonucu kulüp üyeliğinden 1 yıl geçici olarak çıkarıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
14:28
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
14:34

Kulübü’nün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda, kurulu tarafından 1 yıl süreyle üyelikten uzaklaştırılan eski başkan ’ın cezası oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Hasan Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı.

DİVAN KURULU KARIŞMIŞTI

Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan toplantısında Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.

ARAT'IN 8 SAYFALIK İFADESİ OKUNMADI

Savunma hakkı bulunan Hasan Arat’ın genel kurula katılmadığı, bunun yerine noter aracılığıyla 8 sayfalık yazılı bir ifadeyi Divan Kurulu’na gönderdiği belirtildi.

Kurul Başkanı Affan Keçeci, söz konusu ifadenin okunup okunmaması konusunda genel kurulun oyuna sundu. Yapılan oylama sonucu çoğunluk kararıyla ifadenin okunmaması kabul edildi.

