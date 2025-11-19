Beşiktaş'tan flaş Rafa Silva açıklaması! MR sonucu açıklandı

Beşiktaş Kulübü, bel ağrısını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın çekilen MR'ının sonucunu açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır" denildi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

