Beşiktaş'tan flaş Rafa Silva açıklaması! MR sonucu açıklandı

İstanbul
Beşiktaş Kulübü, bel ağrısını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın çekilen MR'ının sonucunu açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır" denildi.
