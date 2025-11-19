Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı! 70 milyon euroluk yıldızı listeye ekledi

Galatasaray'ın uzun bir süredir Ademola Lookman ile gündeme geliyordu. Sarı-kırmızılıların Atalanta'da forma giyen yıldız isim ile anlaştığına yönelik iddialar bulunuyordu.

Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray'ın Lookman ile "9 milyon Euro net maaş ve bonuslar" şeklinde anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Lookman'ın transferinde Atalanta beklenirken Galatasaray şimdi ise Serie A'dan başka bir yıldız isimle gündeme geldi.

Sarı-kırmızılılar Serie A'dan Lookman dışında başka bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY, MİLAN'IN YILDIZINI GÖZÜNE KESTİRDİ

Pietro Mazzara'nın haberine göre Galatasaray, Milan'ın yıldızlarından Rafael Leao'yu da transfer listesine ekledi. İtalyan kulübün Portekizli futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı, ancak sarı-kırmızılıların ikna için çalışmalar yürüteceği ifade edildi.

70 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ BULUNUYOR

Transfermarkt'ın 17 Haziran 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Rafael Leao'nun 70 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Portekizli yıldız futbolcu bu sezon Serie A'da oynadığı 8 maçta 470 dakika süre buldu. Geçirdiği sakatlıktan dolayı bu karşılaşmaların sadece yarısında ilk 11 başlayan Rafael Leao, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.