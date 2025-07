Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe'ye veda mesajı geldi!

Fenerbahçe sonrasında Birmingham City'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertli kulübe veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bright Osayi-Samuel, her şey için minnettar olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel'den duygusal bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'de geçen zamanlarına değinen Bright Osayi-Samuel, 'derin bir sevgi' vurgusunda bulundu.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL'DEN FENERBAHÇE'YE VEDA

"Fenerbahçe aileme, son 4 yıl, unutulmazdan başka bir şey olmadı. Sarı-lacivert formayı ilk giydiğim andan itibaren tutkunuzu, gururunuzu ve sarsılmaz desteğinizi hissettim. Birlikte zaferleri, zorlukları ve sonsuza kadar benimle kalacak anıları paylaştık. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, sağlık ekibine ve personele: Bana güvendiğiniz, yol gösterdiğiniz ve her adımda desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ve perde arkasında kalan, emekleri çoğu zaman fark edilmeyen herkese: Bu yolculuğu keyifli hale getirdiniz. Beni kendi ailenizden biri gibi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Buradan dolu bir kalple, sonsuz bir minnetle ve bu kulübe ve inanılmaz taraftarlarına karşı derin bir sevgiyle ayrılıyorum. Bu bir veda değil—görüşmek üzere. Teşekkürler FENER, HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK FENER."