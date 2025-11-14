Bulgaristan maçı öncesi kritik karar! Emirhan Topçu kadrodan çıkarıldı

Yarın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması için Türkiye, Bulgaristan Milli Takımı'nı Bursa'da ağırlayacak. Öte yandan TFF'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'nun yaşadığı sakatlık sebebiyle ana kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

"TEDAVİSİ KULÜBÜNDE SÜRDÜRÜLECEK"

TFF'den yapılan açıklamaya göre Emirhan Topçu'nun sakatlığı sebebiyle ana kadrodan çıkarıldığı ve tedavisinin kulübünde sürdürülmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLA

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."