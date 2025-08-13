Çağdaş Atan yeni transferi anlattı ve kritik eşleşme için mesaj verdi!

Çağdaş Atan, Başakşehir için önemli analizler gerçekleştirdi. Temsilcimiz kendi sahasında Viking ile 1-1 kalırken, Çağdaş hoca ise adım adım ilerlemenin önemine değindi.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN VIKING KRİTİKLERİ

"Çok mutluyuz. Çok zor bir eşleşmeydi. Herkes de bunun farkındaydı. Turun favorisine karşı üstün geldiğimiz için mutluyuz. İlk 45 dakikasını harika planlayıp, harika uyguladık. Birkaç çok net pozisyon yakaladık. Çok efektif oynadık. Çok iyi baskılar yaptık. Birebir eşleşmelerde rakibe büyük problemler çıkardık ve uzun topla oynamaya yönlendirdik. Çok şanssız ve hak etmediğimiz bir gol yedik. Gole erken reaksiyon vermek kırılma oldu. Soyunma odasından iyi dönmemek bugün beni mutsuz eden tek şey! İlk yarıda aldığımız avantajın etkisi tedbirli oynamaya itti bizi. Oyuna girenler bizi diri tuttu. Rakibe net gol pozisyon vermedik. Kazanarak bitirmek isterdik ama böyle güçlü bir takıma karşı turu geçmek bizim için mutluluk verici. Şimdi Kayserispor maçına konsantre olacağız."

GELECEK TUR HAKKINDA İLK İZLENİMLER

"Rumen takımı gelecek gibi gözüküyor. Bize de ligin liderlerini çekmek yakışırdı. Rumen temsilcisi çok iyi bir takım. Çok güzel atmosfer yapıyorlar. Bize de böyle zor bir kura yakışırdı ama hiçbir şey kolay değil. Bunlarla mücadele etmeye alışığız. Pazar günkü maçtan sonra o karşılaşmayı düşüneceğiz."

ELDOR SHOMURODOV'A ÖVGÜLER

"Shomurodov, hücum bölgesinin üç alanında da oynayabilen bir oyuncu. Çok istediğimiz bir futbolcuydu, repertuvarı beklediğimizden geniş. Top ayağındayken bağlantı oyunu oynaması, pas kabiliyeti etkileyici boyutta. Önde üç iyi oyuncumuz var."

YENİ TRANSFERİN SON DURUMU

"Abbosbek Fayzullaev, şu an savaş durumuyla birlikte Rusya sebepli sıkıntı yaşıyor. Bonservis ödeyecek durumdayız ama farklı prosedürler çıkıyor. Başkanımız bağlantılarını kullanmaya çalışıyor, bir şekilde çözülecek. Oyuncu da biz de sabırsızız. En kısa zamanda halledilir diye düşünüyorum."