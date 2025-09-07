Dusan Tadic adeta şov yapıyor!

Dusan Tadic ve Al Wahda süreci beklenenden iyi gidiyor. 36 yaşındaki yıldız, yeni takımıyla sürekli skor katkısı yapıyor.

DUSAN TADIC MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe'de 2 sezon forma giydikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'ya transfer olan Dusan Tadic, performansıyla adından söz ettiriyor. Deneyimli hücumcu, son olarak BAE Lig Kupası'nda Ajman Club karşısında adeta şov yaptı! Mücadeleyi 4-2 kazanan Al-Wahda'da Tadic, skor katkısıyla parlayan isim oldu. Eski Fenerbahçeli; karşılaşmada 2 asist ve 1 gollük skor katkısı vererek, sonuca doğrudan etki eden bir katkı gösterdi. Ayrıca da maç sonunda üst üste 2. kez müsabakanın oyuncusu seçilen Tadic için kulüp sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

DUSAN TADIC TÜRKİYE'DEN NEDEN AYRILMIŞTI?

Fenerbahçe, deneyimli kanat oyuncusuna yeni sözleşme teklifi yapmamaya karar vermişti.