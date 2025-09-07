Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Dusan Tadic adeta şov yapıyor!

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, yeni takımı Al Wahda'da adeta şov yapıyor. Yıldız hücumcu, üst üste iki kez maçın oyuncusu seçildi.

Dusan Tadic adeta şov yapıyor!
Dusan Tadic ve Al Wahda süreci beklenenden iyi gidiyor. 36 yaşındaki yıldız, yeni takımıyla sürekli skor katkısı yapıyor.

DUSAN TADIC MAÇA DAMGA VURDU

'de 2 sezon forma giydikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'ya transfer olan Dusan Tadic, performansıyla adından söz ettiriyor. Deneyimli hücumcu, son olarak BAE Lig Kupası'nda Ajman Club karşısında adeta şov yaptı! Mücadeleyi 4-2 kazanan Al-Wahda'da Tadic, skor katkısıyla parlayan isim oldu. Eski Fenerbahçeli; karşılaşmada 2 asist ve 1 gollük skor katkısı vererek, sonuca doğrudan etki eden bir katkı gösterdi. Ayrıca da maç sonunda üst üste 2. kez müsabakanın oyuncusu seçilen Tadic için kulüp sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Dusan Tadic adeta şov yapıyor!

DUSAN TADIC TÜRKİYE'DEN NEDEN AYRILMIŞTI?

Fenerbahçe, deneyimli kanat oyuncusuna yeni sözleşme teklifi yapmamaya karar vermişti.

Dusan Tadic adeta şov yapıyor!

DUSAN TADIC NEDEN AL WAHDA İLE ANLAŞTI?
Sırp hücumcu, yüksek maaş sebebiyle böyle bir tercihte bulunmuştu.
