Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'tan takıma mesaj!

Fenerbahçe Beko Koçu Sarunas Jasikevicius, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı antrenör, takımına mesajlar verdi.

Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'tan takıma mesaj!
Avrupa şampiyonu 'da, koçtan kritikler geldi. Saras, takımın odaklanması gerektiğine dikkat çekti.

KOÇTAN TRANSFERDE SABIR VURGUSU

"Evet, açıkçası kolay bir yaz olmadı. Genelde sezonu bitirdikten sonra nisan-mayıs gibi kadroyu şekillendirebiliyorsunuz. Bu yıl bunu yapamadık. Ama bu, kadronun sonunda daha iyi ya da daha kötü olacağı anlamına gelmez. Daha çok NBA tarzında ilerledik çünkü piyasa bizi buna zorladı. Getirdiğimiz oyunculardan dolayı mutluyuz ama nasıl uyum sağlayacaklarını da görmemiz lazım. Avrupa’daki hayata ve basketbola nasıl adapte olacaklar, bunu bekleyip sabırlı olmamız gerekiyor."

Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'tan takıma mesaj!

BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞTİ

"Geçen sezonu tamamen unutmamız lazım. Zor olacak, ama gerçek bu. Kupa artık müzede ve orada kalacak. Hazırlık maçlarında bile rakiplerin bize karşı iki kat enerjiyle geldiğini gördük. Ama bunu anlamalı ve hazır olmalıyız."

Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'tan takıma mesaj!

SARAS'TAN BEŞİKTAŞ KRİTİĞİ

Son olarak da başarılı isim; Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş Gain ile karşılaşacakları maç hakkında, "Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zordur. Sürekliliği olan bir takım, aynı koçla devam ediyorlar, birçok oyuncuları kadroda kaldı. Sezona bizden daha erken başladılar, tam kadro çalışıyorlar. Bu büyük bir avantaj. Ama biz de bu meydan okumayı kabul etmeli ve işin zor olacağını bilerek sahaya çıkmalıyız. Şimdi önümüzde birkaç hazırlık maçımız daha var, Yunanistan deplasmanı var. Umarım gelişmeye devam edip Beşiktaş maçına yüksek seviyede çıkarız." dedi.

FENERBAHÇE BEKO AVRUPA FİNALİNDE KİMİ YENMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, Monaco'yu devirmiş ve kupayı Türkiye'ye getirmişti.
