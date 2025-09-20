Fenerbahçe Beko'ya NBA'den yıldız takviyesi!

Fenerbahçe Beko'da takım kurma çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, an itibarıyla Chicago Bullslu Talen Horton-Tucker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE BEKO'DAN SÜRPRİZ TRANSFER İÇİN BİLGİLENDİRME

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Talen Horton-Tucker (2000, 1.93, G) ile iki yıllık anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Talen Horton-Tucker’a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

https://x.com/EuroLeague/status/1969343383832260843

TUCKER VE SON SEZONU

Talen Horton-Tucker; geçen sezon Chicago Bulls'ta görev aldığı 58 maçta 6.5 sayı, 1.7 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

https://x.com/EuroLeagueTUR/status/1969315421707800823