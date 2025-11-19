Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe genç yıldıza kancayı taktı! İngiliz devinden süper yetenek

Trendyol Süper Lig'te son dönemeçte iyi bir performans sergileyerek puan durumunda 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, ocak transfer dönemi için gaza bastı. Ocak ayında orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin öncelikli hedefleri arasında Manchester United'ın 20 yaşındaki yıldızı yer alıyor. Transferde Napoli ile yarışmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin transferde izleyeceği formül ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe genç yıldıza kancayı taktı! İngiliz devinden süper yetenek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 15:32

ile arasındaki puan farkını 1'e indiren , devre arasında yapacağı takviyeler ile kadrosunu güçlendirmeyi ve ezeli rakibine kuracağı üstünlük ile sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe genç yıldıza kancayı taktı! İngiliz devinden süper yetenek

HEDEF KOBBİE MAİNOO

Bu doğrultuda orta saha transferi için harekete geçen sarı lacivertlilerin listesinin üst sıralarında 'ın 20 yaşındaki oyuncusu Kobbie Mainoo yer alıyor.

Fenerbahçe genç yıldıza kancayı taktı! İngiliz devinden süper yetenek

AYRILMAK İSTİYOR

Ruben Amorim yönetiminde yeteri kadar süre alamayan Mainoo'nun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma olmak istediği aktarılıyor. İngiliz oyuncunun bu doğrultuda Premier Lig ekibi ile sözleşme yenileme görüşmelerini askıya aldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe genç yıldıza kancayı taktı! İngiliz devinden süper yetenek

MANCHESTER UNİTED SATMAK İSTEMİYOR

Manchester United'ın oyuncuyu satmak istemediği vurgulanırken Fenerbahçe'nin kiralama teklifi ile Ada temsilcisinin kapısını çalmaya hazırlandığı aktarılıyor.

Fenerbahçe genç yıldıza kancayı taktı! İngiliz devinden süper yetenek

NAPOLİ DE DEVREDE

Öte yandan yetenekli orta saha oyuncusu, Scott McTominay ve Rasmus Hojlund'un Serie A'daki yolculuklarının iyi sonuç vermesinden dolayı kendisine talip olan Napoli'ye sıcak bakabileceği vurgulanıyor. Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Napoli'nin Mainoo için kıran kırana bir transfer düellosuna tutuşması bekleniyor.

Fenerbahçe genç yıldıza kancayı taktı! İngiliz devinden süper yetenek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için yolun sonu! Kulüpler arası anlaşma sağlandı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#Fenerbahçe
#Manchester United
#Kobbie Mainoo
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.