Fenerbahçe genç yıldıza kancayı taktı! İngiliz devinden süper yetenek

Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, devre arasında yapacağı takviyeler ile kadrosunu güçlendirmeyi ve ezeli rakibine kuracağı üstünlük ile sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

HEDEF KOBBİE MAİNOO

Bu doğrultuda orta saha transferi için harekete geçen sarı lacivertlilerin listesinin üst sıralarında Manchester United'ın 20 yaşındaki oyuncusu Kobbie Mainoo yer alıyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Ruben Amorim yönetiminde yeteri kadar süre alamayan Mainoo'nun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği aktarılıyor. İngiliz oyuncunun bu doğrultuda Premier Lig ekibi ile sözleşme yenileme görüşmelerini askıya aldığı belirtiliyor.

MANCHESTER UNİTED SATMAK İSTEMİYOR

Manchester United'ın oyuncuyu satmak istemediği vurgulanırken Fenerbahçe'nin kiralama teklifi ile Ada temsilcisinin kapısını çalmaya hazırlandığı aktarılıyor.

NAPOLİ DE DEVREDE

Öte yandan yetenekli orta saha oyuncusu, Scott McTominay ve Rasmus Hojlund'un Serie A'daki yolculuklarının iyi sonuç vermesinden dolayı kendisine talip olan Napoli'ye sıcak bakabileceği vurgulanıyor. Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Napoli'nin Mainoo için kıran kırana bir transfer düellosuna tutuşması bekleniyor.