TGRT Haber
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için yolun sonu! Kulüpler arası anlaşma sağlandı

Trendyol Süper Lig'te büyük bir ivme yakalayarak lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat defterinin kapanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, Faslı futbolcu için Real Betis'in yaptığı teklife sıcak baktığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için yolun sonu! Kulüpler arası anlaşma sağlandı
19.11.2025
19.11.2025
19.11.2025 12:38

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu başında Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini yaz transfer döneminde almıştı. 2025-26 sezonu planları arasında yer almayan ve Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, İspanya'daki performansıyla göze girdi.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için yolun sonu! Kulüpler arası anlaşma sağlandı

REAL BETIS'İN SOFYAN AMRABAT TEKLİFİ

Fenerbahçe, Faslı orta saha için 10 milyon euro talep ederken Real Betis bu rakamı gözden çıkardı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için yolun sonu! Kulüpler arası anlaşma sağlandı

FENERBAHÇE TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK

Fenerbahçe'nin ise 10 milyon euroluk teklifi olumlu karşıladığı ve Sofyan Amrabat'ın transferinin kısa süre içinde sonuçlanabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için yolun sonu! Kulüpler arası anlaşma sağlandı

DIEGO CARLOS İÇİN TALEP 10 MİLYON EURO

Öte yandan Fenerbahçe, Diego Carlos için de Como ile pazarlık halinde. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperde de kapıyı 10 milyon eurodan açtı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için yolun sonu! Kulüpler arası anlaşma sağlandı

İLK TEKLİF 7-8 MİLYON EURO

Como ile Fenerbahçe arasındaki ilk temaslarda konuşulan rakam 7-8 milyon euro oldu. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için yolun sonu! Kulüpler arası anlaşma sağlandı
