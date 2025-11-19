Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için yolun sonu! Kulüpler arası anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu başında Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini yaz transfer döneminde almıştı. 2025-26 sezonu planları arasında yer almayan ve Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, İspanya'daki performansıyla göze girdi.

REAL BETIS'İN SOFYAN AMRABAT TEKLİFİ

Fenerbahçe, Faslı orta saha için 10 milyon euro talep ederken Real Betis bu rakamı gözden çıkardı.

FENERBAHÇE TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK

Fenerbahçe'nin ise 10 milyon euroluk teklifi olumlu karşıladığı ve Sofyan Amrabat'ın transferinin kısa süre içinde sonuçlanabileceği aktarıldı.

DIEGO CARLOS İÇİN TALEP 10 MİLYON EURO

Öte yandan Fenerbahçe, Diego Carlos için de Como ile pazarlık halinde. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperde de kapıyı 10 milyon eurodan açtı.

İLK TEKLİF 7-8 MİLYON EURO

Como ile Fenerbahçe arasındaki ilk temaslarda konuşulan rakam 7-8 milyon euro oldu. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanacağı belirtildi.