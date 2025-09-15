Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında tansiyon yükseldi! Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap

Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle Trabzonspor karşısında aldığı galibiyet sonrası iki kulüp arasında gerginlik tırmandı. Fenerbahçe BaşkanıAli Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan birbirine karşılıklı açıklamalarda cevap verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ali Koç’a sert bir şekilde yüklendi. Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Ali Koç’un seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan ifadelerini ibretle takip ettiklerini belirtti.

TRABZONSPOR'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

"Fenerbahçe Başkanı'nın ağzına sakız ettiği ‘kumpas’ söylemi, 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir" diyen Doğan, Fenerbahçeli yöneticinin maç sonrası yaptığı "İkinci yarıda hakem taraf değiştirdi" sözlerini de eleştirerek, "Muhatap olduğumuz zekaların ne derecede olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yönetimini de hedef alan Doğan, "Fenerbahçe Kulübü’nü yönetenlerin zihniyeti ve ciddiyeti, logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir" dedi.

2010-2011 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, "Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

"KUPAMIZ MÜZEMİZDEDİR"

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:

"Fenerbahçe'nin adı lekesiz, alnı ak, tarihi tertemizdir. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir.

Şunu herkes bilmelidir:

3 Temmuz, FETÖ'nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır.

O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe'dir.

Bu gerçek, sadece camiamızın değil; devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir.

Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde "Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi" olarak yer verilen bu alçak kumpasa hala "şike" diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır.

Trabzonspor Başkanı'nın "mağdur edebiyatı" ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı içinFETÖ'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir.

Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir. Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın başkanlık yaptığı Kulüpler Birliği'nden ayrıldı.