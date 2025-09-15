Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında tansiyon yükseldi! Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki gerilim dün oynanan maç sonrası bir kez daha tırmandı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına sert tepki gösterdi. İşte karşılık açıklamalar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında tansiyon yükseldi! Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 15:46

'nin 1-0 üstünlükle karşısında aldığı galibiyet sonrası iki kulüp arasında gerginlik tırmandı. Fenerbahçe BaşkanıAli Koç ve Trabzonspor Başkanı birbirine karşılıklı açıklamalarda cevap verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ’a sert bir şekilde yüklendi. Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Ali Koç’un seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan ifadelerini ibretle takip ettiklerini belirtti.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında tansiyon yükseldi! Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap

TRABZONSPOR'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

"Fenerbahçe Başkanı'nın ağzına sakız ettiği ‘kumpas’ söylemi, 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir" diyen Doğan, Fenerbahçeli yöneticinin maç sonrası yaptığı "İkinci yarıda hakem taraf değiştirdi" sözlerini de eleştirerek, "Muhatap olduğumuz zekaların ne derecede olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yönetimini de hedef alan Doğan, "Fenerbahçe Kulübü’nü yönetenlerin zihniyeti ve ciddiyeti, logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir" dedi.

2010-2011 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, "Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında tansiyon yükseldi! Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap

"KUPAMIZ MÜZEMİZDEDİR"

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:

"Fenerbahçe'nin adı lekesiz, alnı ak, tarihi tertemizdir. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında tansiyon yükseldi! Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap

Şunu herkes bilmelidir:

3 Temmuz, FETÖ'nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır.
O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe'dir.
Bu gerçek, sadece camiamızın değil; devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir.

Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde "Fenerbahçe üzerinden sektörünü ele geçirme girişimi" olarak yer verilen bu alçak kumpasa hala "şike" diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır.

Trabzonspor Başkanı'nın "mağdur edebiyatı" ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı içinFETÖ'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir.

Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir. Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın başkanlık yaptığı Kulüpler Birliği'nden ayrıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a çok sert sözler
Fenerbahçe'den Ertuğrul Doğan'a sert yanıt geldi! Kulüpler Birliği için çarpıcı kararı
ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#ali koç
#ertuğrul doğan
#Fenerbahçe
#Kumpas Skandali
#Şike
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.