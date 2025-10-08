Fenerbahçe'de iki acil takviye! Ara transfer dönemi transfer listesi belli oldu

Fenerbahçe Eski başkanı Ali Koç, kurulan kadroyla ilgili çok iddialı konuşmuş, “Bu takımı herkes şampiyon yapar” demişti. Ancak Koç, ‘8 numara’ transferi yapamadıklarını ve ocakta gerçekleştireceklerini de eklemişti. Sezonun geri kalan bölümünde, orta sahadaki aksaklık net şekilde ortaya çıktı. Hem Tedesco hem de Sadettin Saran yönetimi, bu bölgeye acil takviye gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

İLK ADAY HOLLANDA'DAN

Çalışmalar hemen başladı. Sarı-Lacivertliler’in ilk etapta iki aday belirlediği öğrenildi. Bunlardan biri, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe’ye rakip olan Feyenoord’lu Quinten Timber. 24 yaşındaki yıldız sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

JANELT'E YEŞİL IŞIK

Listedeki diğer ismin ise Vitaly Janelt olduğu kaydedildi. Alman orta saha oyuncusunun da sözleşmesi haziranda bitecek. Brentford’da eskisi kadar süre bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, Tedesco’nun beğendiği isimler arasında.

SARAN BİZZAT GÖRÜŞEBİLİR

Yıllık 21 milyon Euro maliyetle, büyük umutlarla kiralanan Jhon Duran bir türlü sahalara dönemedi. En-Nesyri de bir türlü istikrarı yakalayamadı. Bu nedenle yönetim mutlaka forvete de transfer yapmak istiyor. Üstelik bu bölgeye yıldız bir ismin gelmesi hedefleniyor. Daha önce de gündeme gelen Dusan Vlahovic için yeniden girişimde bulunulacağı iddia edildi. Juventus ile sözleşmesi bitecek olan Sırp yıldızın önceliği İngiltere olsa da Sadettin Saran’ın bizzat oyuncuyla görüşüp ikna etmeye çalışacağı öne sürüldü.

DİĞER ADAY SÖRLOTH

Atletico Madrid’de düzenli olarak ilk 11’de süre bulamayan Alexander Sörloth ise diğer aday. 29 yaşındaki golcünün durumu araştırılıyor.