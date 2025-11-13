Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Brezilya basını duyurdu: Yeni adresi belli oldu

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Brezilya basını, 31 yaşındaki yıldızı Corinthians'ın gündemine aldığını yazdı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Brezilya basını duyurdu: Yeni adresi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 13:09

'de üst üste aldığı galibiyetlerin ardından lider ile arasındaki puan farkını 1'e indiren 'de 'ya talip çıktı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Brezilya basını duyurdu: Yeni adresi belli oldu

BREZİLYA BASINI DUYURDU

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Corinthians Kulübü, Talisca’yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Egool sitesinde yer alan habere göre; Corinthians, FIFA’nın kulübe uyguladığı kısıtlamasına rağmen tecrübeli isimleri kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Brezilya ekibinin transfer listesindeki 1 numaralı ismin ise Talisca olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Brezilya basını duyurdu: Yeni adresi belli oldu

OCAK TRANSFER DÖNEMİNDE İMZA HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Haberde, Corinthians’ın henüz 31 yaşındaki yıldız için resmi bir teklif sunmadığı, ancak oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesine kısa süre kalması nedeniyle Ocak ayında ön sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı. Haberde ayrıca, Talisca'ya Corinthians dışında birkaç Brezilya kulübünün daha ilgi gösterdiği de ifade edildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Brezilya basını duyurdu: Yeni adresi belli oldu

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maçta görev yapan Anderson Talisca, 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 20226 tarihinde sona erecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi! Rekor teklif ortaya çıktı!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#anderson Talisca
#Fenerbahçe
#Corinthians
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.