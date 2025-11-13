Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Brezilya basını duyurdu: Yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerin ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de Anderson Talisca'ya talip çıktı.

BREZİLYA BASINI DUYURDU

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Corinthians Kulübü, Talisca’yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Egool sitesinde yer alan habere göre; Corinthians, FIFA’nın kulübe uyguladığı transfer kısıtlamasına rağmen tecrübeli isimleri kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Brezilya ekibinin transfer listesindeki 1 numaralı ismin ise Talisca olduğu belirtiliyor.

OCAK TRANSFER DÖNEMİNDE İMZA HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Haberde, Corinthians’ın henüz 31 yaşındaki yıldız için resmi bir teklif sunmadığı, ancak oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesine kısa süre kalması nedeniyle Ocak ayında ön sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı. Haberde ayrıca, Talisca'ya Corinthians dışında birkaç Brezilya kulübünün daha ilgi gösterdiği de ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maçta görev yapan Anderson Talisca, 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 20226 tarihinde sona erecek.