Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho yine olay! Portekiz’i karıştırdı, Disiplin Kurulu'na şikayet edildi

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’ya teknik direktör olan Jose Mourinho çok konuşulmaya devam ediyor. Mourinho Portekiz’de ikinci maçında olay oldu. Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, deneyimli teknik adamı, Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.

MOURINHO'YA DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Rio Ave ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından mücadelenin hakemi hakkında 'kişiliksiz' ifadesini kullanan deneyimli teknik adam, disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

HaberTürk’ün Portekiz basınından A Bola'dan derlediği habere göre; Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Lizbon ekibinin 62 yaşındaki teknik adamını, Rio Ave maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.

HAKEME 'KİŞİLİKSİZ' DEMİŞTİ

Mourinho, 1-1 sona eren Rio Ave karşılaşmasının ardından "Maçın başrolü sahada değil, VAR odasında olan beyefendi oldu; hakemi çağırıp bizim gördüğümüz şeyi göstermesini sağladı ama hakem, genellikle olduğu gibi, kişiliksizdi." ifadelerini kullanmıştı.