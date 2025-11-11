Menü Kapat
19°
Fenerbahçe'den bazı bankalara mesaj: "İletişim kurmakta zorlanıyoruz"

Fenerbahçe cephesinden, Bankalar Birliği süreci için açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar; Gedik Yatırım ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının basın töreninde, kritik konuyu da gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'den bazı bankalara mesaj:
ve Gedik Yatırım arasında anlaşması yapıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Chobani Stadı'nda düzenlenen imza töreninde detayını da duyurdu.

Fenerbahçe'den bazı bankalara mesaj: "İletişim kurmakta zorlanıyoruz"

FENERBAHÇE'DE MURAT SALAR'DAN SPONSORLUK AÇIKLAMASI

"Bu sponsorluk bizim için çok kıymetli. Gedik Yatırım, Türk finans sektörünün çok köklü ve tertemiz kurumlarından birisi. Ben de uzun yıllardır aynı sektördeyim. Gedik Yatırım'ın Fenerbahçe ile isminin anılması bizler için önemli bir gurur. Gerçek Fenerbahçelileri; Fenerbahçe'nin marka değeriyle birlikte anılmak isteyen kurumları, Fenerbahçe'de yer almaya bir kez daha davet ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de benzer anlaşmaları göreceksiniz. Çok ciddi ilgi var. Başarılar da inşallah gelecek. Onur bey, sağ olsun başkanımızı kırmadı ve daha yüksek bedelle imza attı. İnşallah yeni sponsorlukları da daha büyük rakamlarla camiamız duyuracak."

Fenerbahçe'den bazı bankalara mesaj: "İletişim kurmakta zorlanıyoruz"

GEDİK YATIRIM'DAN DUYURU

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Onur Topaç, sürece dair açıklama yaptı ve "Sermaye piyasalarının gelişimi için çok çalıştık. 2022'de Türkiye Voleybol Milli takımları için 3 yıllık sponsorluk anlaşması yaptık. Sonra Fenerbahçe ile resmi sponsorluk anlaşması yaptık. İkisi de Gedik Yatırım'ın marka değerine katkı sağladı. Bu yıl sponsorluk anlaşmamız sona ermişti. Seçimden sonra yeni yönetimle görüşmeler neticesinde sermaye piyasalarının gelişiminin artması gereken dönemde bu anlaşmayı 2 yıl boyunca devam ettirme kararı aldık. Bu anlaşmanın hem Gedik Yatırım'a hem de Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını umuyoruz. Bunun için de çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'den bazı bankalara mesaj: "İletişim kurmakta zorlanıyoruz"

BANKALAR BİRLİĞİ KONUSU

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından bir an önce çıkmak istediklerini aktaran Murat Salar, "İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var. Bir an önce o süreci tamamlayıp, Fenerbahçe'nin finansal özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. TBB anlaşmasından çıkacağız ve nakit sıkışıklığını yöneteceğiz." şeklinde konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE MALİ HEDEF NEDİR?
Sarı lacivertliler, Bankalar Birliği'nden çıkmak ve faiz yükünden kurtulmak istiyor.
