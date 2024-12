Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten net mesaj! "Bizi engelleyemezler"

14 Aralık 2024 11:28 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:46

Galatasaray Divan Kurulu Aralık ayı Olağan Toplantısı'ndan konuşan Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray birlik olduğu sürece karşısında kimse duramaz. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler" ifadelerini kullandı.

Galatasaray​ Divan Kurulu’nun Aralık ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşiyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Futbol takımımız, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da ilerlemesini sürdürüyor. Avrupa’da hasret kaldığımız başarılara ulaşmayı ve Türkiye’de 25. şampiyonluğu kazanarak formamıza hak ettiğimiz 5. yıldızı takmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Başkaları gibi istatistikleri istediğimiz gibi yorumlamıyor, gerçeklere odaklanıyoruz ve işimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BİRLİK OLDUĞU SÜRECE KARŞISINDA KİMSE DURAMAZ""

Sarı-kırmızılı camiaya verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Özbek, "Galatasaray’ın birlik ve beraberliği her zaman böyle durumlarda oluşmuştur. Böyle büyük kulüp olmamızın yegane temeli de budur. Benim savaşım, arkadaşlarımla girdiğim bu savaş tamamen Galatasaray’ın değerlerini korumak, Galatasaray’ın girmiş olduğunu yarışmalarda başarılarını engellemeye yönelik alınan tavırlara karşıdır. Buradan bizi durdurmak isteyenlere bir kez daha duymak istemedikleri bir şeyi söylemek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler. Bu ülkenin iyi insanları, doğru olanlar her zaman kazandılar yine de kazacaklardır. Sahada oynadığımız iyi futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanarak, adaleti her zaman savunarak kazanacağız. Arkadaşlarımla beraber bu çabamızı sürdüreceğiz. Bu süreçte bugüne kadar durduğunuz gibi bundan sonra da bu mücadelede yanımızda yer almanızı istiyoruz. Galatasaray birlik olduğu sürece karşısında kimse duramaz" diye konuştu.

"BEN VE ARKADAŞLARIM HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Son iki haftada olan gelişmeler hakkında konuşan Başkan Özbek, "Özellikle futbolda Galatasaray’ın yeşil sahalarda gösterdiği performansı ve başarıyı engellemek için akla hayale gelemeyecek davranış biçimleri sergileniyor. Bununla kulüp ve camia olarak mücadele ediyoruz. Maçları bütün camiamız seyrediyor, buradaki uygulamalar hepimizi büyük ölçüde üzmektedir. Özellikle son dönemde yapılan açıklamalar, Galatasaray’ın hedeflerine ulaşmaktan engelleyecek seviyede hiçbir zaman olamayacaktır. Verdiğimiz bu mücadele bütün bu engellerin üzerinden geçip, Galatasaray’ın hak ettiği başarılara taşımak üzere ben ve arkadaşlarım her şeyi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

SİVASSPOR MAÇI İÇİN BAŞVURU

Sivasspor maçında yaşananlarla ilgili de konuşan Özbek, "Bu konuyla ilgili gereken müracaatları yaptık. Davranış biçimimiz, özellikle spor camiasında herhangi bir kaosun çıkmasına yönelik değil, tamamen bir hak arayışı, adalet arayışı çerçevesindedir" dedi.