Galatasaray’da beklenmedik veda! Yıldız oyuncuya 20 milyonluk teklif

Geçen sezon gelir gelmez performans gösteren Gabriel Sara ilk 16 maçta 2 gol-6 asiste imzasını koymuş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın gönlüne girmişti. Sara bu sezon 16 resmi maçta sadece 1 gol-2 asistlik katkı sağlayabildi. İlkay Gündoğan'ın sakatlığında ilk 11'e dönen Brezilyalı orta saha, forma şansını iyi kullanamadı.

RUS KULÜPLERİ TAKİPTE

Rus kulüplerinin takibinde olan Gabriel Sara için sarı-kırmızılılar masaya oturmaya hazır. Bonservisine 18 milyon Euro ödenen Sara için Rusya'dan 20 milyon Euro seviyesinde gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Brezilya Milli Takımı radarına bir türlü giremeyen yıldız oyuncu, değerini katlayamadı.

LOOKMAN ATEŞİ YANDI!

Sezon başında temas kurulan ancak Atalanta'nın 60 milyon Euro istemesi ile rafa kaldırılan Ademola Lookman için Aslan yeniden harekete geçti. İtalyan ekibinde sorun yaşayan ve hocası Ivan Juric ile de tartışan 28 yaşındaki oyuncu, rotasını Galatasaray olarak belirledi.

YÖNETİM VİTES YÜKSELTTİ

Milli takımda birlikte görev yapan vatandaşı Osimhen'den sık sık sarı-kırmızılı takım ve taraftarla ilgili övgüleri dinleyip İstanbul'a gelmeye sıcak bakan Nijeryalı oyuncu için yönetim de vites yükseltti. Şampiyonlar Ligi'nde son 24'e kalınması halinde başkan Özbek de Lookman transferi için masaya oturacak.

KAVUKCU YALANLAMADI!

Bu arada Galatasaray'ın forma sırt sponsorluğu için düzenlenen imza törenine Başkan Dursun Özbek'le birlikte katılan Sportif AŞ. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Bize gelmek isteyen, haber yollayan futbolcular var. Onları siz zaten yazıp çiziyorsunuz" diyerek Lookman'la ilgili çıkan iddiaları yalanlamadı. Transfer için ise şunları söyledi: "Transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. Hocamız takviye söylerse konuşuruz ama şu an konuşmadık."