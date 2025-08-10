Galatasaray'ın yıldızı için 'dev' sürpriz! "Bizimle olmasını istiyorum"

Trendyol Süper Lig’de yeni sezona etkili bir başlangıç yapan ve ilk maçını galibiyetle kapatan Galatasaray’da, sürpriz bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

Sarı-kırmızılıların, Gaziantep deplasmanında 2 gol 1 asistle oynayan yıldızı Barış Alper Yılmaz için flaş bir talip olduğu ileri sürüldü.

italya merkezli Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, 25 yaşındaki yıldız ile ilgileniyor.

BARIŞ ALPER 2 SENEDİR BOLOGNA RADARINDA

Yapılan haberde, İtalyan ekibinin Barış Alper'i 2 senedir mercek altına aldığı öğrenildi.

Buna karşın Bologna'nın milli yıldız için resmi teklif yapmamasının nedeni ise Galatasaray'ın talebi olduğu aktarıldı.

CİMBOM 40 MİLYON İSTİYOR

Cimbom, takımın en önemli parçalarından birisi olarak gördüğü Barış Alper Yılmaz için 40 milyon Euro bonservis istiyor.

Bologna'nın şartların oluşması halinde 25 yaşındaki kanat forvet için temasa geçebileceği öne sürüldü.

Milli yıldız, geride bıraktığımız sezon 48 maçta 14 gol atıp 5 asist kaydederek, kariyerinin en skorer dönemini geçirmişti.

Yeni sezona da gollerle başlayan Barış'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 21 milyon Euro.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Başarılı oyuncu, A Milli Futbol Takımı ile de 28 maçta 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

''BİZİMLE OLMASINI İSTİYORUM''

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, oyuncusu hakkında çıkan transfer iddiaları için, ''Performansından çok mutluyum. Her zaman bizimle birlikte olmasını istiyorum. Bu performans sonrası ilgilenenler olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Bu tür oyunculara her zaman teklifler geliyor, konuşuluyor, bu da normal'' ifadelerini kullanmıştı.