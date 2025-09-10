Hastanın karnından çıkan dev kitle şoke etti! Karnını tamamen doldurmuş

Kahramanmaraş'ta 52 yaşındaki Dilek Erbay, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alındı. Midesinde tümör tespit edilen kadının ameliyat olmak istemediği öğrenilince, üçüncü basamak yoğun bakım, nöroloji ve anestezi ekibinin ortak değerlendirmesiyle operasyon planlandı. Yapılan başarılı operasyonda kadının karnından dev bir tümör çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Ferah Kazancı, kadın doğumla ilgili tüm kanser cerrahisi operasyonlarını, güçlü yoğun bakım ve patoloji desteğiyle üniversite hastanesi standartlarında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

"KARNIN TAMAMEN KİTLESİYLE DOLU OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

Dr. Kazancı, "Şehir dışından gelen hastamızın tüm karnını dolduran, yaklaşık 30-40 santimetre boyutunda bir kitlesi vardı. Daha önce uzun süre takip edilmiş ancak kitlenin kaynağı tam olarak tespit edilememiş. Yapılan ultrason incelemesinde de karnın tamamen kitlesiyle dolu olduğu görüldü. Hastamızın daha önce rahim ve yumurtalıkları alınmıştı. Ayrıca 'myasthenia gravis' dediğimiz kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalığı vardı. Bu nedenle birçok merkezde ameliyat edilmek istenmemiş. Ancak bizim üçüncü basamak yoğun bakım imkanlarımız, nöroloji uzmanlarımız ve güçlü anestezi ekibimiz sayesinde hastayı multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirdik ve ameliyatını gerçekleştirdik. Operasyon sırasında kitleyi çıkardık ve acil patolojik inceleme (frozen) yaptırdık. Çok şükür, kanser hücresine rastlanmadı. Ameliyat sonrası dönemde yoğun bakımda hastamızın takibini detaylı ve özverili bir şekilde yaparak sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" diye konuştu.

TÜM KANSER CERRAHİSİ AMELİYATLARINI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hastanede jinekolojik onkoloji alanında kadın doğuma dair tüm kanser cerrahisi ameliyatlarını gerçekleştirdiklerine de dikkat çeken Dr.Kazancı, "Ekibimiz, yoğun bakım imkanlarımız ve patoloji laboratuvarlarımızla bu hizmeti üniversite hastanesi standartlarında sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

