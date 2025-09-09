Bir anda arabayı uçarken gördüler! Kaza anında nereye kaçacaklarını şaşırdılar

Ankara’nın Sincan ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybederek oto yıkamacının önünde havalanan aracın kaza anı kameraya yansıdı. Çevredeki insanlar panikle etrafta kaçıştı. Otomobil önce oto yıkamanın önündeki ağaca ve trafik levhasına, sonra yıkamadan çıkan bir araca, daha sonra oto yıkamanın önündeki taksiye çarptı. Kaza esnasında etraftan seken taş ve dal parçalarının çarptığı bir araç da hasar aldı. Aracın çarpmasıyla yerinden fırlayarak uçan direk, dükkanın önünü süpüren görevliye çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından görevlinin kafasının yarıldığı ve bacağının kırıldığı, kazaya sebep olan aracın içindeki 2 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.