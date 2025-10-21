Menü Kapat
 Serhat Yıldız

İrfan Can Kahveci'den sürpriz istek! Kadro dışı kalmıştı: Yönetim ile görüştü

Sezona istedikleri gibi bir giriş yapamayan Fenerbahçe'de, kritik gelişmeler yaşanıyor. Samsunspor deplasmanında yaşanan olayların ardından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Tüm bunlar yaşanırken İrfan Can Kahveci'den de hiç beklenmedik bir hamle geldi. Teknik direktör Tedesco, iki oyuncunun da kendisine saygısızlık yapmadığını belirtti. İşte detaylar...

21.10.2025
21.10.2025
’de deplasmanında yaşanan olayların ardından alınan şok bir kararla takımın yıldız isimlerinden ve kadro dışı bırakılmıştı.

İrfan Can Kahveci'den sürpriz istek! Kadro dışı kalmıştı: Yönetim ile görüştü

TEDESCO: SAYGISIZLIK YAPMADILAR

Sabah'ın haberine göre, İrfan Can Kahveci yönetimle görüşerek affını talep etmeyi planlıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ise iki futbolcunun kendisine herhangi bir saygısızlık yapmadığını ifade etmişti.

İrfan Can Kahveci'den sürpriz istek! Kadro dışı kalmıştı: Yönetim ile görüştü

İRFANCAN'DAN SÜRPRİZ İSTEK

2026 Dünya Kupası’nda kadroda olmayı hedefleyen İrfan Can, kadro dışı kalmaya devam etmesi durumunda, düzenli forma giyebileceği başka bir takıma transfer talebinde bulunabileceği belirtiliyor.

İrfan Can Kahveci'den sürpriz istek! Kadro dışı kalmıştı: Yönetim ile görüştü

SON SÖZÜ YÖNETİM SÖYLEYECEK

Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirerek İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un durumunu tekrar değerlendirecek.

İrfan Can Kahveci'den sürpriz istek! Kadro dışı kalmıştı: Yönetim ile görüştü
