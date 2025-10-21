İrfan Can Kahveci'den sürpriz istek! Kadro dışı kalmıştı: Yönetim ile görüştü

Fenerbahçe’de Samsunspor deplasmanında yaşanan olayların ardından alınan şok bir kararla takımın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.

TEDESCO: SAYGISIZLIK YAPMADILAR

Sabah'ın haberine göre, İrfan Can Kahveci yönetimle görüşerek affını talep etmeyi planlıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ise iki futbolcunun kendisine herhangi bir saygısızlık yapmadığını ifade etmişti.

İRFANCAN'DAN SÜRPRİZ İSTEK

2026 Dünya Kupası’nda kadroda olmayı hedefleyen İrfan Can, kadro dışı kalmaya devam etmesi durumunda, düzenli forma giyebileceği başka bir takıma transfer talebinde bulunabileceği belirtiliyor.

SON SÖZÜ YÖNETİM SÖYLEYECEK

Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirerek İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un durumunu tekrar değerlendirecek.