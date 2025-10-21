MEB duyurdu! Okul kayıtlarında yeni dönem: Adres değişikliğine geçit yok

Milyonlarca veli çocuğunun daha iyi okullarda eğitim görmesini sağlamak için 'pes' dedirten yöntemlere başvuruyor. Normal şartlarda öğrenciler istedikleri okula göre bir tercih yapamazken, ikametinin bulunduğu adrese göre okul seçebiliyor.

Bu kapsamda çocuğunun daha iyi bir okulda okumasını isteyen veliler, farklı yollara başvurabiliyor. Bunu fırsata çevirenler ise para ile ikametgah satışı bile yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul kayıtlarıyla ilgili harekete geçti. İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülecek çalışmada, önümüzdeki yıl okullara öğrenci kaydı ile alakalı adrese dayalı sistemin net bir şekilde uygulanması sağlayacak.

FARKLI YÖNTEMLER DENİYORLAR

Bakan Yusuf Tekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bazı kişilerin çocuklarını kendi adresleri açısından uygun olmayan okullara yazdırmak için farklı yöntemler denediğini, neticesinde de bir sürü olumsuzlukların ortaya çıktığını bildirdi.

Bu durumun, planlarını sekteye uğrattığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti: "Bir okulda 15-16 kişilik sınıflar, yanındaki okul da 40-45 kişilik sınıflar ortaya çıkıyor. 'Çocuğu aslında oraya yazdıracaktım ama okul müdürü bizden para istedi, kayıt parası istedi' şeklinde şeyler ortaya çıkıyor. Aslında okul müdürümüzün söylediği şey şu. 'Sizin çocuğunuz bu okula kaydolamaz çünkü adresi burası değil' ama veli sanki şöyle kayıt parası derse kaydedecektir, edemezler kardeşim.

'PLANLAMALARIMIZ SABOTE EDİLİYOR'

Dün de Altındağ'da gittiğimiz okulda bu konu gündeme geldi. Biz önümüzdeki yıl arkadaşlarımız da zaten çalışıyorlardı. Önümüzdeki yıl yine merkezi sınırlamayla okul kayıtlarının kapatıldığı bir sistemi hayata geçireceğiz. Yani artık taşrada arkadaşlarımız, bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacaklar. İçişleri Bakanlığıyla bu konuda bir çalışma yürütüp bu tür konularda ilgili okullarımızla yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz.

Öyle tablolar var ki okulda müzik atölyesi yapmışız, çok baskı geldiği için müzik atölyesini kapatıp, sınıfa dönüştürüyorlar. Kütüphaneyi kapatıp sınıfa dönüştürmek zorunda kalıyor, tabii çok baskı var çünkü. Bunların hepsi sahada öğretmen arkadaşlarımızdan, idareci arkadaşlarımızdan, sahada yaşanan sorunlarla ilgili bize geri dönüşler üzerinden oluşturduğumuz uygulamalar."