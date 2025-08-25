5. sınıflara uyum haftası var mı? MEB uyum haftasının tarihlerini duyurdu 2025

MEB tarafından paylaşılan yeni öğretim dönemi takvimine göre okulların açılacağı tarih ve uyum haftası başlangıç tarihi belli oldu. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi, tarihler belli oldu.

5. SINIFLARA UYUM HAFTASI VAR MI 2025?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgede eğitim ve öğretim döneminin tarihleri yer aldı.

İlkokul 1. sınıfa başlayacak olan öğrenciler için 1-5 Eylül uyum haftası olurken 5. sınıflar için uyum haftası bulunmuyor. MEB tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak."

İLKOKUL 1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN, KAÇ GÜN 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre ilkokul 1. sınıflara yönelik olacak olan uyum haftası 1 Eylül itibarıyla başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek. Uyum haftasının ardından 8 Eylül'de okullar açılacak. Birinci dönem 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2025 2026 MEB TAKVİMİ: OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Takvimi (MEB)

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul Öncesi ve 1. Sınıf Uyum Eğitimleri: 1-5 Eylül 2025

Okulların Açılışı (1. Dönem Başlangıcı): 8 Eylül 2025 Pazartesi

1. Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

1. Dönem Bitişi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl Tatili: 19-30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026

Okulların Kapanışı (2. Dönem Bitişi): 26 Haziran 2026 Cuma