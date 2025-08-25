Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

5. sınıflara uyum haftası var mı? MEB uyum haftasının tarihlerini duyurdu 2025

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan eğitim ve öğretim takvimine göre uyum haftasının ne zaman başlayacağı belli oldu. Milyonlarca öğrenci 8 Eylül itibarıyla yeni eğitim dönemine başlayacak. Öğrencilerin merak ettikleri arasında ise 5. sınıflara uyum haftası var mı sorusu yer aldı. İşte MEB takvimi!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
5. sınıflara uyum haftası var mı? MEB uyum haftasının tarihlerini duyurdu 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 15:34

tarafından paylaşılan yeni öğretim dönemi takvimine göre okulların açılacağı tarih ve uyum haftası başlangıç tarihi belli oldu. Millî Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi, tarihler belli oldu.

5. SINIFLARA UYUM HAFTASI VAR MI 2025?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgede eğitim ve öğretim döneminin tarihleri yer aldı.

5. sınıflara uyum haftası var mı? MEB uyum haftasının tarihlerini duyurdu 2025

İlkokul 1. sınıfa başlayacak olan öğrenciler için 1-5 Eylül uyum haftası olurken 5. sınıflar için uyum haftası bulunmuyor. MEB tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak."

5. sınıflara uyum haftası var mı? MEB uyum haftasının tarihlerini duyurdu 2025

İLKOKUL 1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN, KAÇ GÜN 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre ilkokul 1. sınıflara yönelik olacak olan uyum haftası 1 Eylül itibarıyla başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek. Uyum haftasının ardından 8 Eylül'de açılacak. Birinci dönem 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

5. sınıflara uyum haftası var mı? MEB uyum haftasının tarihlerini duyurdu 2025

2025 2026 MEB TAKVİMİ: OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Takvimi (MEB)

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul Öncesi ve 1. Sınıf Uyum Eğitimleri: 1-5 Eylül 2025

Okulların Açılışı (1. Dönem Başlangıcı): 8 Eylül 2025 Pazartesi

1. Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

1. Dönem Bitişi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl Tatili: 19-30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026

Okulların Kapanışı (2. Dönem Bitişi): 26 Haziran 2026 Cuma

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sınıflar ne zaman belli olacak 2025? MEB 1. sınıf şube belirleme kurası bekleniyor
Okullar kaç gün sonra açılacak, hangi gün? MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu
ETİKETLER
#Eğitim
#meb
#okullar
#2025-2026 Eğitim Takvimi
#Uyum Hafta
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.