Okullar kaç gün sonra açılacak, hangi gün? MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği okulların açılma tarihi için kısa süre kaldı. Bu yıl da milyonlarca öğrenci okula başlarken Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı takvim ile 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılına dair önemli tarihleri duyurdu.

OKULLAR KAÇ GÜN SONRA AÇILACAK, HANGİ GÜN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bu yıl okullar 8 Eylül'de açılacak. 8 Eylül tarihinde okullarda ilk ders zili çalarken milyonlarca öğrenci 1. sınıfa başlayacak. 1. sınıflar için uyum haftasını tarihi de netleşti.

MEB EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAKVİMİ

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları:

1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul Öncesi ve 1. Sınıf Uyum Eğitimleri:

1 - 5 Eylül 2025

1. Dönem Başlangıcı:

8 Eylül 2025 Pazartesi

1. Dönem Ara Tatili:

10 - 14 Kasım 2025

1. Dönem Bitişi:

16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl Tatili (Sömestr):

19 - 30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı:

2 Şubat 2026 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili:

16 - 20 Mart 2026

Eğitim-Öğretim Yılı Bitişi:

26 Haziran 2026 Cuma