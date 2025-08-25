Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Sınıflar ne zaman belli olacak 2025? MEB 1. sınıf şube belirleme kurası bekleniyor

MEB takvimine göre okullar bu yıl 8 Eylül'de açılacak. Binlerce öğrenci eğitim ve öğretim yılına ilk kez başlarken sınıflar ne zaman belli olacak merak edildi. MEB tarafından çekilecek olan sınıf belirleme kurası sonrası 1. ve 5. sınıf şubeleri belli olacak.

25.08.2025
25.08.2025
saat ikonu 10:42

1. sınıf öğrencileri ile ortaokula geçecek olan 5. sınıf öğrencilerinin şubeleri tarafından duyurulacak. Eğitim ve öğretim yılı bu sene 8 Eylül itibarıyla başlıyor.

SINIFLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2025?

İlkokul 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin şube ve sınıf öğretmenleri sonucunda belli olacak. 5. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin şubelerinin de belirleneceği sınıf şube kurası için bekleyiş devam ediyor. tarafından gerçekleşecek olan sınıf şube belirleme kurası sonrası 1. ve 5. sınıf şubeleri belli olacak. Kura çekiminin ağustos ayının son haftasında yapılması bekleniyor. Sınıf belirleme kurasının bugün yapılması tahmin ediliyor.

1. SINIF VE 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sınıf belirleme kurasının Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak bu hafta yapılması bekleniyor. Ağustos ayında sınıfların belirlenmesinin ardından eylül ayının ilk haftasında uyum haftası yaşanacak. MEB 1. ve 5. sınıf şubeleri e okul sistemi üzerinden duyurulacak. Sınıflar geçen sene 28-30 Ağustos tarihlerinde belirlenmişti.

SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

E okul üzerinden çekilecek olan sınıf belirleme kurası e okul sistemi üzerinden duyurulacak. 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurasının bu hafta çekilmesi beklenirken sınıf belirleme kura sonuçları e devlet ve MEB resmi internet sitesinden duyurulacak.

