Sınıflar ne zaman belli olacak 2025? MEB 1. sınıf şube belirleme kurası bekleniyor

1. sınıf öğrencileri ile ortaokula geçecek olan 5. sınıf öğrencilerinin şubeleri MEB tarafından duyurulacak. Eğitim ve öğretim yılı bu sene 8 Eylül itibarıyla başlıyor.

İlkokul 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin şube ve sınıf öğretmenleri kura sonucunda belli olacak. 5. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin şubelerinin de belirleneceği sınıf şube kurası için bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşecek olan sınıf şube belirleme kurası sonrası 1. ve 5. sınıf şubeleri belli olacak. Kura çekiminin ağustos ayının son haftasında yapılması bekleniyor. Sınıf belirleme kurasının bugün yapılması tahmin ediliyor.

Sınıf belirleme kurasının Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak bu hafta yapılması bekleniyor. Ağustos ayında sınıfların belirlenmesinin ardından eylül ayının ilk haftasında uyum haftası yaşanacak. MEB 1. ve 5. sınıf şubeleri e okul sistemi üzerinden duyurulacak. Sınıflar geçen sene 28-30 Ağustos tarihlerinde belirlenmişti.

E okul üzerinden çekilecek olan sınıf belirleme kurası e okul sistemi üzerinden duyurulacak. 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurasının bu hafta çekilmesi beklenirken sınıf belirleme kura sonuçları e devlet ve MEB resmi internet sitesinden duyurulacak.