Doğal ve şifalı! İşte yeşil pekmezin sırrı: Kapış kapış gidiyor

Tadıldığında nefesi açan nane pekmezinin şişesini 200 liradan satışa sunan Korkmaz, aile bütçesine katkıda bulunuyor. Korkmaz, astım rahatsızlığı nedeniyle bahçesinde yetiştirdiği naneleri toplatıp, çay gibi demledikten sonra içtiğini söyledi.

Daha sonra bir yakının tavsiyesi üzerine naneyi uzun süre saklamak için pekmez yapmaya karar verdiğini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu yıl bahçemin 50 metrekarelik bölümünde yetiştirdiğim naneleri topladıktan sonra pekmez yaptım. İlçedeki kadınlar da bana destek oldu. 1 kilogram naneden yarım kilogram pekmez çıkıyor. 1 kilogram naneyi, 1 kilogram şeker ve 1 litre suyla kaynattıktan sonra yarım kilo pekmez elde ediyorum. Pekmez kendiliğinden yeşil rengi alıyor. 320 mililitrelik şişelere dolduruyorum."

HER SABAH 1 KAŞIK

Korkmaz, nane pekmezinin nefes açma özelliğinin bulunduğunu kaydetti. Her sabah bir kaşık nane pekmezi yediğine değinen Korkmaz, şunları ifade etti:

"Enerjim artıyor, nefesim açılıyor. Torunlarım da 'Babaanne pekmezi' diye tüketiyor. Nane pekmezini sosyal medya aracılığıyla İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya ile Bilecik'in ilçelerinden ulaşanlara gönderiyorum. Bu yıl 64 litre nane pekmezi yapabildim. İnşallah gelecek yıl kadınlarımızla birlikte daha çok tarlada nane yetiştirip pekmez yapacağız. Üretime devam edeceğiz inşallah."

Korkmaz, ilçedeki kadınlarla kekik suyu, lavanta esansı, sirke, gül suyu, çam kozalağı pekmezi ve buğday çiminden uğut tatlısı gibi birçok geleneksel ürünü de yaptıklarını sözlerine ekledi.

ŞİFALI ÜRÜNLERE DESTEK

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de kadınların bu üretim faaliyetlerini desteklediklerini belirtti. İlçenin doğasıyla ve havasıyla, şifalı ürünlerin üretimine elverişli olduğunu dile getiren Özden, özveriyle çalışan kadınlara belediye olarak yer temininden alet desteğine kadar her türlü imkanı sağladıklarını söyledi.

Özden, yöresel ürünlerin tanıtımı için kasım ayında hayata geçirilecek yeni bir projeyle kadınların ellerinden çıkan doğal ve şifalı ürünleri sadece Türkiye'de değil yurt dışında da tanıtmak istediklerini vurguladı.