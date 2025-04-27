8 ton mesir macunu saçıldı: On binler şifalı macunu kapabilmek için sıraya girdi

UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Yüzyıllardır sürdürülen gelenek kapsamında, Sultan Camii kubbe ve şerefeleri ile çevredeki binaların balkonlarından yaklaşık 8 ton mesir macunu saçıldı.